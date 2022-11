Dukung Ketahanan Energi, Pertamina Hulu Energi Gencar Bor Sumur Eksplorasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) terus berkomitmen menjaga kinerjanya tetap solid guna mendukung ketahanan energi nasional.

Dukungan ini dilakukan dengan menggencarkan kegiatan eksplorasi dan produksi migas untuk menjaga keberlanjutan bisnis hulu migas nasional.

"PHE mencatat angka produksi migas akumulatif rata-rata sebesar 962 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) hingga kuartal III 2022. Rinciannya, produksi gas sebesar 2.590 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dan minyak 515 ribu barel per hari (MBOPD)" ujar Corporate Secretary PHE Arya Dwi Paramita dalam siaran pers, Sabtu (5/11/2022).

Dia menjelaskan, capaian ini diperoleh dari seluruh wilayah kerja dalam dan luar negeri yang dikelola PHE sebagai Subholding Upstream Pertamina.

Menurut Arya, sinergi dan strategi menjadi kunci keberhasilan kinerja pada kuartal III 2022, ditambah alih kelola blok Rokan pada 2021, kinerja operation excellence, serta optimasi biaya di seluruh lapisan.

"PHE juga melakukan aktivitas pengeboran eksplorasi yang masif dan agresif untuk menambah temuan sumber daya baru migas,” katanya.

Hingga saat ini, PHE telah selesai melakukan pengeboran eksplorasi sebanyak 13 sumur dan 6 sumur yang saat ini sedang proses pengeboran.

Kegiatan pengeboran sumur eksplorasi yang masif dan agresif ini juga telah memberikan hasil berupa temuan sumber daya migas 2C, antara lain melalui sumur Sungai Gelam Timur-1 (SGET-001) di Jambi, Manpatu-1X di Mahakam, serta Wilela-001 di Onshore Sumatera Selatan.

Kemudian, sumur Bajakah-001 di Onshore Jawa Barat, R-2 di Blok North Sumatera Offshore (NSO), Sungai Rotan-1X (SRT-1X) di Jambi, Markisa-001 di Papua, dan GQX-1 di offshore Utara Pulau Jawa.

Sementara, pengeboran eksplorasi yang kini tengah berjalan, antara lain Kenanga-001, Kolibri-001, S-2, Helios, Kembo-001, dan Kecapi.

"Keberhasilan dari kegiatan pengeboran sumur ekplorasi ini telah memberikan hasil berupa temuan sumber daya baru migas sebesar 280 juta barel setara minyak (MMBOE)" pungkas Arya.