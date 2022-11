Awal Pekan, IHSG Berakhir Menguat ke Level 7.102, Nilai Transaksi Mencapai Rp12,29 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan awal pekan ini, Senin (7/11/2022) berakhir di zona hijau.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) via RTI Business, IHSG ditutup menguat 56 poin atau 0,81 persen ke level 7.102.396

Total volume perdagangan saham di BEI mencapai 20,75 juta dengan nilai transaksi Rp 12,29 triliun.

Ada 290 saham yang menguat 233 saham yang merosot dan 177 saham yang stagnan.

Kenaikan IHSG ditopang sebanyak 10 dari total 11 sektor di BEI. Sektor yang naik paling tinggi adalah sektor barang baku 1,24%, sektor infrastruktur 1,22%, sektor energi 0,92%, sektor keuangan 0,91% dan sektor barang konsumer primer 0,86%.

Kemudian sektor transportasi juga menguat 0,74%, sektor kesehatan naik 0,19%, sektor barang konsumer non primer 0,16%, sektor perindustrian 0,14% dan sektor properti dan real estate naik 0,09%. Hanya sektor teknologi yang turun 1,16%.

Top gainers di LQ45 adalah:

1. PT Bank Jago Tbk (ARTO) 8,05% ke Rp 5.100 per saham

2. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) 6,02% ke Rp 4.230 per saham

3. PT Vale Indonesia Tbk (INCO) 5,93% ke Rp 7.150 per saham.

Top losers di LQ45 adalah:

1. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) 4,88% ke Rp 1.850 per saham

2. PT Bulapak.com Tbk (BUKA) 2,11% ke Rp 278 per saham

3. PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) 1,84% ke Rp 800 per saham

Sejumlah saham mencatat top gainers pada hari Senin yakni PT Pan Brothers Tbk (PBRX) 24,44% ke Rp 168 per saham. PT Logindo Samudramakmur Tbk (LEAD) 20,20% ke Rp 119 per saham dan PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS) 8,09% ke Rp 187 per saham. (Noverius Laoli/Kontan)