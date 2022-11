Pelanggan High Values Customer IndiHome Berhasil Dapat Tiket Gratis Nonton Joyland Festival

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Joyland Festival 2022 sudah digelar di lapangan Softball GBK, Senayan, Jakarta Pusat. Dengan mengusung konsep panggung di ruang hijau yang indah, festival musik multi-genre dan multi-sensori skala menengah ini sukses mengundang ribuan penonton.

Joyland Fest tahun 2022 ini mengajak para pengunjung untuk menikmati dan merayakan beragam jenis musik dan seni lewat enam panggung yang digelar selama tiga hari mulai dari 4 hingga 6 November kemarin.

Deretan band dan musisi dalam maupun luar negeri memeriahkan Joyland Fest 2022. Tidak hanya konser musik, Joyland juga menghadirkan berbagai kesenian yang menarik seperti comedy, film, workshops, dan kegiatan lainnya.

Musisi tanah air ternama yang memeriahkan Joyland Festival 2022 antara lain adalah The Adams, Afgan, HIVI!, Project Pop, Seringai, Endah n Rhesa, JKT48, Kunto Aji, RAN, Hindia, Yura Yunita, Isyana Sarasvati dan masih banyak lagi.

Para pengunjung juga menyaksikan langsung aksi panggung dari para musisi internasional seperti Thundercat, Years & Years, Tennis, Phump Viphurit, Moonchild, Cornelius, Mild High Club, Secret Number, Prep dan banyak lainnya.

IndiHome juga mendukung Joyland Festival 2022

IndiHome sebagai bagian dari TelkomGroup juga terlibat untuk mendukung dan memeriahkan acara seni bergengsi yang dimeriahkan ratusan artis ternama nasional dan internasional ini.

“Sebagai #InternetnyaIndonesia dan bentuk implementasi pelanggan yang utama (you are first), IndiHome terus berkomitmen memberikan ragam benefit dan added value yang dibutuhkan pelanggan. Salah satunya memberikan apresiasi kepada pelanggan terpilih untuk menyaksikan berbagai acara hiburan menarik seperti Joyland Festival 2022,” jelas E. Kurniawan selaku Vice President Marketing Management PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Bagi kamu yang ingin mendapatkan benefit menarik seperti nonton konser gratis ini sangat mudah lho.

Cukup menjadi pelanggan high values customer (HVC) dengan minimal durasi berlanggan tertentu. Informasi lebih lanjut tentang HVC, bisa mengunjungi website IndiHome.co.id atau mengikuti akun resmi media sosial @IndiHome.