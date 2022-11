Perkuat Hubungan Bisnis RI-Jepang, Panasonic Gobel Dukung Gelaran Jak Japan Matsuri 2022

Laporan Wartawan Tribunnews, Hasiolan Eko Purwanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jepang dan Indonesia terus memperkuat jalinan hubungan di berbagai sektor termasuk di bidang bisnis.

Satu diantaranya melalui penyelenggaraan kegiatan JJM (Jak Japan Matsuri) bertema Indonesia & Japan Always Together yang tahun ini diselengarakan secara hybrid pada 14 – 16 Oktober 2022 di Mall FX Sudirman, Jakarta.

Mendukung upaya mengeratkan kerjasama RI-Jepang, PT Panasonic Gobel Indonesia (PGI) membuka booth di event yang berlangsung tiga hari ini.

JJM merupakan acara tahunan yang pertama diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2009 melalui kerja sama pemerintah dan swasta, yang diharapkan menjadi wadah rakyat Indonesia dan Jepang untuk memperdalam ikatan dan mengembangkan persahabatan kedua negara.

JJM 2022 merupakan gelaran ke-12 kalinya sekaligus pagelaran pertama setelah vakum selama kurang lebih 2 tahun karena pandemi.

JJM 2022 ini memiliki tema utama dan subtema khusus yang mempunyai tujuan dan harapan diadakannya acara ini.

Tema utamanya adalah Indonesia & Japan Always Together yang di dalamanya terkandung harapan Indonesia dan Jepang akan selalu bersama-sama dalam keadaan apa pun.

Hisashi Takeuchi, Planning & B2B/G Director PT Panasonic Gobel Indonesia mengatakan, booth yang dibuka Panasonic Gobel di JJM 2022 bertujuan memudahkan masyarakat dan pengunjung event ini dalam menjangkau produk dan layanan Panasonic.

Selain itu juga untuk mendukung event kreatif dalam rangka memperkuat hubungan baik antara pemerintah Indonesia dan Jepang.

Dia mengatakan, perusahaannya terus berupaya menciptakan produk dan layanan yang prima guna memudahkan konsumen untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

“Melalui kehadiran Panasonic di event JJM 2022 ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik dari produk yang kami buat dan pasarkan terhadap program program pemerintah yang berdampak positif bagi peningkatan ekonomi kreatif dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Hisashi.

Viya Arsawieja, Head of Corporate Communication PT Panasonic Gobel Indonesia menambahkan, perusahaannya berkomitmen terus menciptakan 'Live Your Best' melalui berbagai inovasi produk serta layanan agar dapat memenuhi kebutuhan hingga gaya hidup dan memberikan kabahagiaan setiap harinya baik bagi konsumen maupun masyarakat di seluruh Indonesia.

"Keterlibatan Panasonic Gobel dalam JJM 2022 ini, diharapkan dapat mendorong Panasonic dan stake holder maupun Pemerintah untuk saling bekerjasama dalam memperkuat hubungan baik kedua negara melalui event kreatif, ekonomi kreatif dan investasi kedepannya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia,” ujar Viya.