Saham Tesla Goyah, Kekayaan Bersih Elon Musk Turun Jadi di Bawah 200 Miliar Dolar AS  

Elon Musk dengan mobil listrik Tesla. Kekayaan bersih Elon Musk turun menjadi di bawah 200 miliar dolar AS pada Selasa (8/11/2022).

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Kekayaan bersih Elon Musk turun menjadi di bawah 200 miliar dolar AS pada Selasa (8/11/2022).

Hal dipicu oleh investor yang melepas saham Tesla Inc di tengah kekhawatiran CEO produsen kendaraan listrik ini lebih disibukkan dengan Twitter.

Elon Musk sekarang memiliki kekayaan bersih sebesar 194,8 miliar dolar AS, menurut Forbes, dengan sebagian besar berasal dari 15 persen sahamnya di Tesla yang memiliki nilai pasar 622 miliar dolar AS.

Perusahaan otomotif itu telah kehilangan hampir setengah dari nilai pasarnya dan kekayaan bersih Musk turun 70 miliar dolar AS sejak dia mengajukan penawaran untuk mengakuisisi Twitter pada April.

Melansir dari Reuters, investor awalnya meninggalkan Tesla karena kekhawatiran atas penjualan saham oleh Musk, yang telah mendivestasikan saham senilai 15 miliar dolar AS.

Elon Musk menutup kesepakatan 44 miliar dolar AS untuk membeli Twitter pada bulan lalu dengan pinjaman 13 miliar dolar AS dan komitmen ekuitas 33,5 miliar dolar AS.

Sekarang Wall Street khawatir Musk terlalu sibuk dengan Twitter saat Tesla berusaha meningkatkan produksi dan menghadapi persaingan yang meningkat.

"Sepertinya Elon Musk menghabiskan 100 persen waktunya di Twitter dan Anda tahu, itu mungkin membutuhkan lebih banyak modal," kata CEO Infrastructure Capital Management, Jay Hatfield.

Sejak membeli Twitter, Musk terpantau hanya membuat sedikit tweet mengenai Tesla. Dia malah menggunakan Twitter untuk mengumumkan rencana-rencana di perusahaan media sosial itu seperti biaya langganan 8 dolar AS per bulan untuk akun verifikasi centang biru.

Kekayaan bersih orang terkaya di dunia, yang juga pemilik perusahaan roket SpaceX, kira-kira 40 miliar dolar AS lebih banyak dari orang terkaya kedua yaitu pemilih LVMH Bernard Arnault.

Saham Tesla turun 2 persen menjadi 193,7 dolar AS pada perdagangan Selasa sore, jatuh untuk sesi ketiga berturut-turut.