Pertamina Patra Niaga Bawa Pulang 3 Penghargaan BUMN Branding & Marketing Award 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Memasuki tahun ke-10 pelaksanaan penganugerahaan ini, BBMA kali ini mengangkat tema “Strong Brand Immunity to Stay Relevant”.

Tema ini bertujuan untuk memberikan apresiasi sekaligus mengukur daya saing para pelaku branding dan marketing BUMN, serta memperkuat identitas brand dengan menjaga relevansi pada tren terkini.

“BUMN perlu memiliki strategi untuk menjaga eksistensi dan konsistensi identitas sebuah brand. Di sisi lain, menjaga ekuitas brand melalui kerjasama lokal maupun internasional juga penting dilakukan untuk meningkatkan loyalitas konsumen, serta memperkuat merek di pasaran agar mampu bersaing dan selalu menjadi top of mind para customer,” ujar Daniel Surya, Ketua Dewan Juri BUMN Branding & Marketing Award (BBMA) 2022 sekaligus Co Founder & Executive Chairman WIR Group.

“Penguatan brand immunity menjadi kunci penting bagi perusahaan BUMN, terutama di masa pandemi Covid-19 maupun di era post pandemic,” kata Daniel Surya.

Turut serta dalam ajang tersebut, Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) berhasil membawa pulang tiga (3) penghargaan, ke-3 penghargaan tersebut diantaranya:

- Juara 1 (Gold) Kategori Brand Communication & Activation

- Juara 1 (Gold) Kategori Strong Brand Immunity to Stay Relevant

- The Best CMO (Coporate Marketing Performance) Mars Ega Legowo Putra – Direktur Pemasaran Regional

Direktur Pemasaran Regional, Mars Ega Legowo Putra yang juga memperoleh penghargaan untuk kategori The Best CMO (Corporate Marketing Performance) mengatakan, penghargaan yang diperoleh Pertamina Patra Niaga merupakan keberhasilan dan kerja keras dari seluruh seluruh jajaran perwira Subholding Commercial & Trading, Pertamina Patra Niaga.

“Brand Community ini penting sekali bagi kita, untuk menjamin continuity bisnis kita apalagi kalau kita melihat tadi bebrapa BUMN-BUMN sangat giat mendorong bisnis-bisnisnya dan sangat aktif sekali mendorong brand-brand mereka di dalam proses marketing untuk menjamin sutainability bisnis-bisnisnya," ujar Ega.

Dirinya menambahkan, penghargaan yang diperoleh ini dapat memacu semangat setiap insan perwira Pertamina Patra Niaga, untuk tak berpuas diri dan terus membangun sense of marketing hingga sense of competition demi keberlangsungan bisnis perusahaan.

“Pertamina Patra Niaga ini sebagai Subholding terdepan yang merupakan wajah Pertamina Group karena operasionalnya terkait layanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita tak boleh berpuas diri, kita harus mempertahankan dan terus meningkatkan lagi. Sekali lagi selamat," tukasnya.