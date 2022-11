Delapan Asosiasi Teken MoU Kontrak Dagang Produk Perkebunan dan Perikanan dengan Tiongkok

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perdagangan menggelar penandatanganan kontrak dagang antara delapan perusahaan Indonesia dengan Tiongkok mengenai produk perkebunan dan perikanan.

Kesepakatan kontrak dagang, ditandatangani oleh China Chamber of Commerce for Import and Export for Foodstuffs, Native Produce & Animal By-Products (CFNA) dengan empat Asosiasi pelaku usaha kelapa sawit Indonesia dan turunannya, serta empat asosiasi pelaku usaha produk perikanan Indonesia.

Asosiasi pelaku usaha kepala sawit terdiri dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Minyak Nabati Indonesia (GIMMI), Asosiasi Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN).

Baca juga: Wakil Menteri Perdagangan Sebut Ban Kendaraan Asal Indonesia Dapat Bersaing di Pasar Amerika Selatan

Sementara asosiasi pelaku usaha perikanan terdiri dari Asosisasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Asosiasi Pengelolaan Ranjungan Indonesia (APRI), Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) dan Asosiasi Demersal Indonesia (ADI).

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengatakan, penandatanganan kontrak dagang ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral yang berlangsung pada Juli 2022 lalu.

"Acara tandatangan ini merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral antara kedua negara pada akhir juli lalu. Atas komitmen RRT membeli 1 juta produk CPO dan produk pertanian dan perikanan RI," kata Zulkifli Hasan saat membuka acara kontrak dagang secara virtual, Jumat (11/11/2022).

Zulkifli Hasan berharap adanya kontrak dagang ini bakal mendorong ekspor produk Indonesia terhadap Tiongkok. Terlebih, kesepakatan ini sebagai bentuk nyata atas peningkatan ekspor produk CPO dan Perikanan.

"Secara khusus, kami mengharapkan bantuan Kemendag Tiongkok dalam upaya penanganan ekspor produk Indonesia ke RRT dan kemudahan bantuan kemudahan untuk masuk ke pasar RRT," ujarnya.

"Saya berharap penandatanganan ttd ini dapat diwujudkan dalam bentuk nyata, untuk meningkatkan ekspor produk CPO dan turunannya serta produk perikanan RI ke RRT," sambungnya.

Baca juga: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Ungkap Penyebab Harga Kedelai Naik

Sementar itu, Menteri Perdagangan China, Wang Wentao mengatakan, penandatanganan kontrak dagang ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produk-produk pertanian.

Terlebih, melalui kontrak dagang ini, dia berharap hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok terjalin semakin baik.

"Kami akan terus memperluas produk pertanian unggul dari Indonesia ke dalam pasar dan perbanyak impor dari indonesia," ujar Wang Wentao.

"Kami juga berharap indonesia menjaga kestabilan kebijakan perdagangan dan mendorong perdagangan serangkaian produk pertanian seperti minyak kelapa sawit dan lain-lain," sambungnya.

Adapun acara penandatanganan kontrak dagang ini dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun, Wakil Menteri dan Deputi Perdagangan Internasional Tiongkok Wang Shouwen, serta Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Lu Kang.

Baca juga: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Minta Ritel Pasarkan Produk UMKM: Mereka Bisa Bikin Tak Bisa Jual

Sementara hadir secara fisik di Gedung Auditorium Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika.