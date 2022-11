Diteken, Investasi Dekarbonisasi di Industri Migas Senilai 2 Miliar Dolar AS

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadiala menyaksikan penandatanganan investasi dua perusahaan yang berkomitmen mendorong dekarbonisasi industri minyak dan gas Indonesia.

Kedua perusahaan itu ialah Norico International dan Mirah Green yang menyepakati investasi senilai 2 miliar dolar AS atau setara Rp 30,9 triliun (kurs 15.489 per dolar AS) untuk mendukung Zero Flaring 2030 dan dekarbonisasi value chain migas.

Pendiri Mirah Green Kadafi Yahya mengatakan investasi ini sebagai upaya mendukung Pemerintah Indonesia untuk memberikan pasokan energi ke daerah-daerah terpencil dan terutama untuk mendorong perkembangan ekonomi di daerah-daerah.

Perjanjian tersebut merupakan satu dari 16 perjanjian penting yang ditandatangani selama rangkaian acara Net Zero Summit.

“Proyek pertama dari investasi senilai USD 2 miliar tersebut telah dimulai dimana Fase Pertama akan mulai operasi pada Januari 2023, dan Fase Kedua akan dimulai pada awal 2024,” ujar Pendiri Mirah Green Kadafi Yahya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (11/11/2022).

Fase Pertama Proyek Pertama akan berdampak pada pengurangan emisi karbon dengan Zero Flaring di lokasi Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Baca juga: Metode CCUS Bisa Diandalkan untuk Kejar Target Pengurangan Karbon Hingga 20 Persen

Selanjutnya, Fase Kedua Proyek Pertama akan mengurangi emisi karbon dengan melakukan dekarbonisasi beberapa value chain dari industri minyak dan gas pada lokasi tersebut.

Beberapa perusahaan Multinational yang berpartisipasi dalam acara penandatanganan tersebut adalah Mastercard, Halliburton, Atilium, Terra, Canadian Commercial Corporation, GSM System, Unity Technology, Mitsubishi, Keppel, Fasset Technology, Chevron, USAID dan lainnya.

Baca juga: Emisi Karbon Global Masih di Level Tinggi, Indonesia Masuk Daftar Penyumbang Terbesar

Proyek ini didukung PT Indonesia Infrastructure Finance (IFF), sebagai bagian dari International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), KWF(Kreditstanlt fur Wiederaufbau), dari Jerman, SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) dan PT Sarana Multi Finance Indonesia (SMI) suatu badan usaha milik negara di bawah Kementrian Keuangan Indonesia.