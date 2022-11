Inflasi AS Menurun Tajam Jadi Kekuatan untuk Pasar Saham

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Akhirnya, pada kenyataannya, inflasi Amerika Serikat (AS) mengalami penurunan, bahkan lebih rendah daripada yang diperkirakan.

Bukan main, gegap gempita langsung terasa di seluruh bursa saham, di mana Dow Jones naik 3,7 persen dan S&P naik 5,54 persen.

"Apakah cuma saham? Oh tentu tidak, imbal hasil obligasi semua mengalami penurunan. Hal ini tentu saja memberikan kekuatan baru bagi pelaku pasar dan investor bahwa harapan penurunan inflasi itu masih ada lho di pasar," ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus dalam risetnya, Jumat (11/11/2022).

Dia menjelaskan, inflasi di Negeri Paman Sam pada akhirnya turun, dan menjadi penurunan tercepat dalam beberapa dekade terakhir.

Hal ini tentu saja memberikan probabilitas yang lebih besar kepada Bank Sentral AS atau The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga lebih banyak di kisaran 50 basis poin (bps) saja, ketimbang 75 bps pada pertemuan The Fed Desember mendatang.

Adapun penurunan inflasi ini terjadi dari 8,2 persen menjadi 7,7 persen, dan inflasi inti turun dari sebelumnya 6,6 persen menjadi 6,3 persen.

"Angka ini merupakan penurunan tercepat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Luar biasa bukan? Probabilitas pertemuan The Fed pada bulan Desember akan menjadi sangat amat penting, karena sejauh mana Powell mau melambatkan kenaikkan tingkat suku bunganya, sejauh itu pula proyeksi tingkat suku bunga The Fed akan mengalami penurunan," kata Nico.

Apalagi sebelumnya, Gubenur The Fed Jerome Powell sudah mengatakan bahwa tingkat suku bunga akan naik lebih tinggi dari proyeksi.

Meskipun sebetulnya kalau diperhatikan, inflasi ini masih dianggap tinggi oleh The Fed sehingga akan memunculkan dua persepsi.

Persepsi pertama adalah bahwa tingkat suku bunga saat ini sudah sangat baik dari segi kecepatan, sehingga akan menurunkan kecepatan dari 75 bps menjadi 50 bps, sehingga memberikan pasar ruang untuk mengalami kenaikkan agar bisa bernafas.

Atau justru persepsi yang kedua, The Fed semakin yakin bahwa perekonomian akan kuat menahan tingginya tingkat suku bunga, dan justru memberikan efek yang baik buat inflasi agar terkendali.

"Hal ini yang akan membuat The Fed akan tetap menahan segi kecepatan kenaikkan tingkat suku bunga hingga inflasi benar benar akan turun setidaknya dibawah 5 persen. Mana yang dipilih, tentu itu semua berdasarkan keputusan dari The Fed," pungkas Nico.