Dukung Kebangkitan Industri Kreatif, Panasonic Young Filmmaker 2022 Kembali Digelar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2022, ajang Panasonic Young Filmmaker (PYFM) 2022 kembali digelar untuk mendukung kemajuan industri kreatif di Indonesia.

Ajang ini sekaligus menjadi wadah bagi filmmaker dan creator muda Indonesia berkompetisi menghasilkan dan menunjukan karya terbaiknya dalam format video.

Tahun ini PYFM mengkolaborasikan Panasonic TV, Panasonic Cooking dan Panasonic Beauty serta komunitas kreatif dan para professional dari industri perfilman dan videografi pada setiap kategori sekaligus memperluas audiens.

Transformation and Services Director PT Panasonic Gobel Indonesia Intan Abdams Katoppo mengatakan PYFM merupakan upaya Panasonic berkontribusi untuk kemajuan industri kreatif di Indonesia dengan memberikan wadah bagi para kreator muda Indonesia menunjukan karyavideografi sekaligus bertemu dan berdiskusi dengan para profesional di bidangnya termasuk proses pembuatan film maupun video digital.

General Manager Audio Visual & Small Domestic Appliance Product Marketing PT Panasonic Gobel Indonesia Agung Ariefiandi menyatakan PYFM 2022 mengusung tema STRIVE dan mengajak pekerja kreatif muda di Indonesia membuat dan mengirimkan karya video dengan tema tersebut demi membangkitkan semangat di masa penuh ketidakpastian saat ini.

“Kali ini PYFM hadir dengan ragam kategori yang disesuaikan dengan tren video saat ini, yang tidak hanya menargetkan filmmaker tetapi juga content creator yang juga sangat kreatif dalam menghasilkan video untuk media sosialnya," ujarnya.

Ada tiga kategori besar yang dikompetisikan, yaitu Short Movie, Conceptual Video, & Vertical Video. Kategori Short Movie merupakan produksi film pendek dengan genre Drama, Komedi, Horror, Action, serta Dokumenter berdurasi maksimal 10 menit. Conceptual Video merupakan produksi video yang terbagi kedalam empat sub-kategori yaitu, Wedding Video, Pre-Wedding Video, Nature & Wildlife Video dan Experimental Video. Kategori terakhir adalah Vertical Video yang merupakan produksi video dengan format 9:16 yang juga terbagi dalam 4 sub-kategori yaitu Local Travel Video, Local Food Video, Education Video dan Fashion & Beauty Video dengan durasi minimum 1 menit.

Tampil sebagai juri adalah yakni sutradara dan penulis muda Yandy Laurens & cinematographer Goenrock untuk kategori short movie, serta Yudha Rizky & Aldio Ogut mewakili ContentAcademy, Bagoes Kresnawan, Babam Bramaditia, Barry Kusuma, Pradityaka dan Gary Evan untuk kategori Conceptual Video dan Vertical video serta Agung Ariefiandi, representatif Panasonic Gobel Indonesia seluruh kategori.

PYFM 2022 berlangsung selama dua bulan, mulai dari 10 November 2022 hingga 3 Januari 2023. Selama periode tersebut, Lumix bersama dengan komunitas akan mengadakan workshop roadshow mengenai pembuatan film pendek maupun konten video serta penjelasan fitur yang ada dalam kamera Lumix yang dapat mendukung para creator dalam seluruh proses pembuatan konten,

Pemenang PYFM 2022 diumumkan pada tanggal 20 Januari 2023 untuk 11 kategori pemenang, meliputi:

• Short Movie Category

- Best Picture

- Best Story

- Best Cinematography

• Conceptual Video Category

- Best Wedding Video

- Best Pre-Wedding Video

- Best Nature & Wild Life Video

- Best Experimental Video

• Vertical Video Category

- Best Education Video

- Best Local Travel Video

- Best Local Food Video

- Best Fashion & Beauty Video