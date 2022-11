Produksi Ekspor Baja Buatan dalam Negeri Terus Didorong Lewat Layanan Terintegrasi

Laporan Wartawan Tribunnews Malvyandie Haryadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KIP Group terus mendukung dan berperan dalam kegiatan ekspor baja buatan dalam negeri yang diproduksi perusahaan baja tertua dan terkemuka di indonesia yaitu Krakatau Steel.

PT Krakatau Jasa Logistik (KJL) merupakan anak perusahaan dari PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) atau sering dikenal Krakatau Internastional Port Group (KIP Group).

Direktur Operasi PT Krakatau Bandar Samudera, Cahyo Antarikso, mengatakan bangga atas semua kerjasama tim KIP Group sehingga bisa terus meningkatkan kinerja dan membuktikan bahwa penghargaan yang telah di raih itu layak diterima oleh KIP.

"Kita harapkan terus bisa meningkatkan kinerja ini dan saat ini Krakatau Steel (KS) telah mempercayakan jasa ekspor bajanya kepada KJL. Ini menjadi yang pertama kalinya KS menggunakan jasa ekspor KJL ke Malaysia, dan sudah dilakukan diekspor ke Malaysia," ungkap Cahyo pada Sabtu (12/11/2022).

PT Krakatau Jasa Logistik (KJL) melepas pengapalan pertama untuk ekspor produk baja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KS) ke Malaysia di Dermaga Krakatau Bandar Samudera (Krakatau International Port) di Cilegon, Banten.

Ini menjadi momentum pengiriman ekspor KJL untuk mengenalkan kepada dunia usaha sebagai perusahaan layanan logistik terintegrasi yang terkemuka.

Pekan lalu PT Krakatau Jasa Logistik mendapat penghargaan 'As The Fast Emerging Integrated Logistics Service Company Of The Year' dalam penganugerahan Bisnis Indonesia Logistics Awards 2022.

Selain itu, (CEO) Krakatau International Port Group (KIP Group), Akbar Djohan, juga mendapatkan penghargaan dalam salah satu kategori penghargaan yang sama, yaitu 'The Most Innovative CEO in Creating an International Industrial Non-Container Hub Port in Indonesia'.

Hal ini membuktikan bahwa KIP Group terbukti kerjanya nyata dan berdampak positif serta mampu melakukan akselerasi dalam mendukung ekspor produk buatan dalam negeri, salah satunya komoditas Baja.

"Jika lihat data di KS, angka ekspor ini merupakan pencapaian tertinggi tahunan selama KS berdiri. Melalui KJL, KIP Group akan turut mendukung peningkatan ekspor nasional dengan pelayanan logistik terintegrasi," ujar Cahyo.

Cahyo juga menambahkan KJL kedepannya akan meningkatkan pelayanan ekspor KS tidak hanya ke negara Malaysia, tetapi juga membantu ekspor baja ke pelanggan KS di negala lain.

"Untuk memaksimalkan pelayanan pada pelanggan KJL juga mengirim tim ke Malaysia untuk bertemu pelanggan KS di Malaysia, penjajakan pelayanan logistik terintegrasi. Ini juga menjadi salah satu upaya kami untuk memaksimalkan peningkatan ekspor Nasional," ungkap Cahyo.

Terakhir Cahyo juga menjelaskan kinerja ini menjadi salah satu pelayanan dan upaya KJL dalam mendukung ekspor khususnya yang dilakukan Krakatau Steel.

Karena KJL mempunyai fungsi dalam asistensi industri dalam meningkatkan devisa negara dan instrumen dalam pemulihan ekonomi nasional sehingga diharapkan ekspor ini selain berkontribusi kepada Krakatau Steel secara khusus, penerimaan negara juga semakin meningkat.