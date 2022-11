Gelar Peringatan Hari Listrik Nasional ke-77, MKI Fokus pada Energi Baru Terbarukan

Tangkapan Layar

Wakil Ketua Umum MKI Chairani Rachmatullah. Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) akan menggelar peringatan Hari Listrik Nasional ke-77 tahun 2022 dengan tema "Post G20 Summit: Energy Transition Road Map To Achieve Net Zero Emission In 2060 (Pasca-KTT G20: Peta Jalan Transisi Energi Untuk Mencapai NZE Tahun 2060)”.