Media Sosial Berperan Bangun Brand Awareness di Tengah Masyarakat

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Media sosial dan media konvesional mampu membangun brand awareness di tengah masyarakat.

Media sosial turut dimanfaatkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam memajukan ekonomi kerakyatan.

PNM meraih penghargaan dalam acara 4th Anniversary BUMN Awards 2022 yang diselenggarakan di JS Luwansa Hotel, Jakarta.

"Penghargaan yang mampu diraih PNM kali ini menunjukkan sebagai bukti bahwa PNM terus mempertahankan dan membangun brand awareness serta sangat memperhatikan brand equity perusahaan untuk terus mengembangkan reputasi perusahaan pada masyarakat," kata Sekretaris Perusahaan PT PNM, L. Dodot Patria Ary melalui keterangan tertulis, Selasa (15/11/2022).

Penghargaan yang PNM raih adalah Brand Equity, adalah Social Economy Contribution dan Corporate Communication Material Awards: Best Video Company Profile in Other Financial Service Category.

Penghargaan ini diperoleh PNM dengan latar belakang pengembangan role model perusahaan BUMN yang memperhatikan pentingnya brand equity serta mampu mendorong citra/image perusahaan.

Sebagai informasi, hingga 3 November 2022 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 156,8 T kepada nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 13 juta nasabah.

Saat ini PNM memiliki 4197 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 Provinsi, 513 Kabupaten Kota, dan 5640 Kecamatan.