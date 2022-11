Dukung Penerapan Ekonomi Sirkular, Pamerindo Gelar Pameran Internasional Plastics-Rubber Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - PT Pamerindo Indonesia (Pamerindo) kembali menggelar pameran B2B Plastics & Rubber Indonesia (PRI) 2022 di JIExpo Kemayoran Jakarta, pada 16-19 November 2022.

Event Director Pamerindo, Lia Indriasari mengatakan, pertemuan industri berskala internasional ke-33 ini mengedepankan dukungan sektor plastik dan karet dalam menghadapi tantangan global.

Terutama pada program berkelanjutan dan perubahan iklim yang menjadi isu penting saat ini.

Pamerindo memberikan atensi khusus pada penerapan ekonomi sirkular sebagai salah satu bentuk kematangan penyelenggara pameran.

“Industri plastik dan karet di Indonesia terproyeksi akan bertumbuh di tahun mendatang. Di tengah pertumbuhan tersebut, ada banyak tantangan yang akan dihadapi oleh para pelaku industri terutama pada dukungannya terhadap program keberlanjutan yang telah dicanangkan," ucap Lia di JIExpo Kemayoran Jakarta, Rabu (16/11/2022).

Lia menjelaskan, lebih dari 300 peserta pameran dari 32 negara turut berpartisipasi dalam pameran ini, dengan target lebih dari 8.000 pengunjung.

Hadirnya kembali pameran Plastics & Rubber Indonesia 2022 yang kali ini mengangkat tema The Future of Plastic Sector in Indonesia, para pebisnis akan semakin sadar dan terbuka terhadap implementasi model bisnis sirkular.

"Pamerindo berkolaborasi bersama Indonesian Plastics Recyclers menghadirkan Circular Economy Zone di dalam pameran ini, yang berisikan para pelaku industri yang telah memiliki program keberlanjutan sebagai pola bisnisnya untuk menginspirasi industri sejenis dalam upaya menerapkan model bisnis sirkular," ungkap Lia.

Sejalan dengan pelaksanaan G20 serta tujuan dari Making Indonesia 4.0, Indonesia semakin kuat memberikan sinyal untuk implementasi ekonomi sirkular.

Penerapannya diproyeksikan dapat meningkatkan 2,3 hingga 2,5 persen dari PDB dan industri plastik merupakan satu dari lima sektor industri prioritas.

Sementara itu, Chairman Indonesian Plastics Recyclers (IPR) Ahmad Nuzuluddin, menyampaikan dalam pameran PRI 2022 ini, pihaknya bersama Pamerindo mencoba untuk membangun ekosistem daur ulang tentunya dengan sudut pandang plastik sebagai sebuah solusi.

"Maka kami mendukung industri yang telah menerapkan program keberlanjutan untuk berkolaborasi meningkatkan implementasi ekonomi sirkular," pungkas Ahmad.