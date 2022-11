Ramaikan IndoBuildTech 2022, Produsen Cat Terapkan Teknologi Terkini dalam Membuat Produk

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Pameran material dan teknologi bangunan The 21 IndoBuildTech Premier Exhibition 2022 digelar pada 16-20 November 2022 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten.

Ajang unjuk gigi berbagai teknologi terbaru dari bidang material dan bangunan ini diikuti oleh 500 exhibitor yang berasal dari dalam dan luar negeri.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang ini, Propan Raya ikut berpartisipasi dalam IndoBuildTech dengan booth yang terletak di di Hall 6-E No 1A.

Propan Raya menghadirkan berbagai inovasi produk yang berasal dari teknologi termutakhir di dunia pengecatan.

Mengusung tema “Inovasi Terus Menerus untuk Indonesia Maju”, Propan Raya siap menampilkan produk-produk inovasi pengecatan yang diproduksi menggunakan kemajuan teknologi terkini pada dunia cat, demi menunjang pembangunan di dunia konstruksi Indonesia.

Inovasi produk Propan yang ditampilkan pada pameran ini meliputi cat Flooring, Wallpaint, Direct to Metal, Anti Slip Coatings, Beton Admixture dan produk inovasi lainnya.

Founder PT Propan Raya Hendra Adidarma, menjelaskan semangat Propan Raya dalam pembangunan Indonesia telah tertuang dalam tema Booth Propan Raya pada The 21 IndoBuildTech Premier Exhibition 2022.

"Kami sangat peduli terhadap pembangunan Tanah Air. Berbagai macam inovasi produk, serta teknologi Propan Raya kami hadirkan, diantaranya Flooring System yang meliputi High Impact Epoxy Flooring with Excellent Flor PFT 215 M-HI dan High Impact and Cost Effective Epoxy Flooring System S-900. Lalu ada Teknologi Wallpaint meliputi Visko Wallpaint: Visko Primer and Visko Top dan berbagai macam inovasi produk lainnya," tutur Hendra dalam keterangannya, Jumat (18/11/2022).

CEO PT Propan Raya Kris Rianto Adidarma, mengungkapkan pada IndoBuildTech Premier Exhibition ini Propan Raya juga hadir dengan beragam edukasi pengecatan yang bisa membuat pengunjung terinspirasi.

"Edukasi ini akan dikemas dalam bentuk talkshow ataupun demo pengecatan yang superinteraktif. Pengunjung tak hanya sekadar melihat, tetapi dapat mencoba dan membuktikan kehebatan cat-cat yang akan kami demokan," ungkap Kris Rianto.

Selain itu, Propan Raya juga mengadakan berbagai aktivasi menarik di booth Propan yang siap memanjakan para pengunjung dan customer setia Propan.

Aktivitas tersebut meliputi seminar pengecatan, demo pengecatan produk, permainan dengan doorprize menarik, hingga talkshow dengan artis ibu kota terkait pengecatan.

The IndoBuildTech Premier Exhibition 2022 hadir sebagai terobosan baru dalam sistem teknologi guna memasarkan ragam produk yang sesuai dengan kebutuhan dunia konstruksi di Indonesia.

IndoBuildTech tahun ini mengangkat tema “Reinforcing the Bond of Nation” dimana memiliki keterkaitan rangkaian kegiatan antara penyelenggara IndoBuildtech dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada IndoBuildTech ini pula, Propan Raya berkesempatan berkolaborasi dengan Sandimas yang merupakan perusahaan Granite dan Sanitary ternama di Indonesia.