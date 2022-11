Brings MSMEs Indonesia to the World, Sinergi BRI dan Kemenkop UKM bawa UMKM Lokal Tampil di G-20

TRIBUNNEWS.COM, BALI – Presidensi G-20 menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukan keunikan dan daya tarik UMKM lokal ke kancah internasional.

Berkolaborasi bersama Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mewujudkan kesempatan tersebut dengan menyelenggarakan mini showcase UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 selama perhelatan G-20 tanggal 15-16 November 2022 di Apurva Kempinski Bali.

Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki menuturkan presidensi G-20 ini menjadi kesempatan emas bagi UMKM untuk menampilkan keunikan serta kualitasnya. Oleh karena itu, dirinya menyambut positif kolaborasi bersama BRI dalam mini showcase UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 ini.

“Presidensi G20 Indonesia bukan hanya menjadi momentum yang tepat bagi UMKM tanah air menunjukkan kualitas produknya, tetapi juga menjadi kesempatan yang baik untuk memperluas akses pasar sekaligus masuk ke rantai pasok global,” kata Menteri Teten.

Lebih lanjut, Menteri Teten berharap penyelenggaraan mini showcase ini dapat menjadi penghubung antara pelaku UMKM dengan stakeholder berskala global dan meningkatkan investasi pada UMKM dalam negeri, mengingat saat ini 80 persen investor global berasal dari negara-negara G20.

Dalam mini showcase tersebut, BRI menampilkan 26 produk creme de la crème yang telah terkurasi dari 502 UMKM peserta. Produk yang ditampilkan tidak hanya memiliki kreativitas dan kualitas tinggi, namun juga berpedoman pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam aspek keunikan proses produksi meliputi kegiatan pemberdayaan perempuan, pengelolaan limbah, dan inklusivitas.

Hal tersebut selaras dengan upaya BRI sebagai First Mover Sustainable Bank di Indonesia untuk mendorong penerapan prinsip ESG kepada UMKM. Di sisi lain, mini showcase ini menjadi ajang untuk memperkenalkan sekilas tentang masa depan produk Indonesia yang tersaji melalui kolaborasi budaya tradisional dengan kontemporer. Misi tersebut juga tampak dari tema mini showcase yang mengusung “Brings MSMEs Indonesia to the world”.

Terdapat 3 kategori produk yang ditampilkan pada mini showcase UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR yaitu home decor & craft, accessories & beauty, dan fashion & wastra, di mana peserta UMKM berasal dari beberapa provinsi yang mewakili keanekaragaman budaya Indonesia yaitu Bali, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.

Melalui showcase ini, BRI berupaya memperkenalkan beberapa Wastra Nusantara yang sudah mendunia yaitu songket, jumputan, tenun ikat, dan batik jawa. Sedangkan untuk produk aksesoris telah dipilih UMKM dengan produk yang berbahan baku dari alam dan ramah lingkungan misalnya tanduk kerbau, limbah kain, limbah logam, daun jagung, gedebong pisang, majalah bekas dan limbah paralon/akrilik yang disulap menjadi produk berupa sangkar burung, produk home decor, clutch, kotak music, radio digital, kacamata, gelang, dan tas.

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI, Amam Sukriyanto menuturkan BRI sebagai bank dengan bisnis utama di sektor UMKM berharap semakin banyak pelaku usaha yang mampu go global. BRI terus mendorong UMKM go global tersebut melalui beragam inisiatif, mulai dari pembiayaan, pemberdayaan, hingga business matching.

“Kami berharap mini showcase dengan tema “Brings MSMEs Indonesia to the world” pada side event G-20 ini dapat menjadi momentum sarana perluasan akses pasar dan memperkenalkan produk UMKM Indonesia melalui sisi yang berbeda yang dapat dinikmati oleh para pemimpin negara dari anggota KTT G20, pelaku bisnis global hingga organisasi internasional,” ucap Amam.

“BRI mempersiapkan UMKM agar dapat menghadapi tantangan pasar global yang tentunya tidak mudah karena akan bersaing dengan produk dari mancanegara, diantaranya melalui program UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM hingga memiliki daya saing dan mencapai standar pasar global serta sekaligus memperluas akses pasar UMKM Indonesia keluar negeri. Untuk itu kami berharap 26 UMKM yang mewakili di mini showcase ini dapat menjadi inspirasi bagi UMKM lain untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi pasar internasional” tambah Amam.

Setelah penyelenggaraan mini showcase UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR pada side event G20 ini, BRI bersama Kemenkop UKM akan meneruskan kolaborasinya pada acara puncak UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR di JCC Jakarta pada Desember 2022 mendatang dengan berbagai rangkaian kegiatan dan pendampingan untuk UMKM go online dan go global, serta mempersiapkan business matching dengan berbagai buyer lokal dan internasional sebagai perluasan pasar UMKM peserta.

Saat ini buyer lokal maupun internasional dapat menentukan jadwal business matching dan mendapatkan informasi UMKM peserta UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR melalui www.brilianpreneur.com. Sinergitas BRI bersama Kemenkop UKM ini diharapkan dapat mendorong UMKM untuk semakin tangguh serta berdaya saing kelas dunia.