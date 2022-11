Hadapi Tantangan 2023, Bank Mandiri Sinergi dengan BPD Perkuat Industri Perbankan Tanah Air

Bank Mandiri menggelar BPD Gathering 2022 dengan tema Strong Collaboration to Conquer The Economic Dynamics – Mandiri Collaboration for Strengthening the Role of BPD in Accelerating Economic Recovery, beberapa hari lalu di Labuan Bajo, NTT.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Mandiri bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam memperkuat perbankan di tanah air menghadapi berbagai tantangan pada tahun depan.

Hal ini diwujudkan Bank Mandiri dengan menggelar BPD Gathering 2022 dengan tema Strong Collaboration to Conquer The Economic Dynamics – Mandiri Collaboration for Strengthening the Role of BPD in Accelerating Economic Recovery, beberapa hari lalu di Labuan Bajo, NTT.

Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri Panji Irawan mengatakan, kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan kemudahan serta akselerasi ekosistem pembayaran yang dapat diakses secara mudah semua pihak, khususnya masyarakat di wilayah Indonesia Timur.

Tidak hanya itu, kata Panji, sinergi antara Bank Mandiri dan BPD juga merupakan bentuk komitmen industri perbankan agar lebih siap, serta solid menghadapi tantangan di 2023.



"Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi momentum bagi industri perbankan untuk semakin merapatkan barisan untuk memberikan layanan yang terbaik," ujar Panji dalam keterangannya, Sabtu (19/11/2022).

Pada acara ini, Bank Mandiri kembali melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) layanan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) berbasis QRIS antara Bank Mandiri yang diwakili Direktur Hubungan Kelembagaan Rohan Hafas bersama Direktur Utama BPD Kalsel Hanawijaya serta Direktur Utama BPD Sultra Abdul Latif.



Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas menyampaikan, sebelumnya Bank Mandiri juga telah bekerja sama KKPD dengan BPD Bali dan BPD Maluku Malut.

"Selain kerja sama KKPD, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Cardless Withdrawal dengan BPD Kalsel sebagai bentuk terobosan kerjasama bank to bank digital solutions yang dapat meningkatkan efisiensi serta revenue kepada BPD," paparnya.

BPD Gathering 2022 turut dihadiri oleh Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dudi Dermawan , Koordinator Wilayah Indonesia Timur OJK Sotarduga Napitupulu, Direktur Operasional Asbanda Subekti Haryanto.

Kemudian, perwakilan Mandiri Sekuritas, Direksi serta perwakilan BPD Wilayah Indonesia Timur mulai dari Bank Jatim, Bank BPD Bali, Bank NTT, Bank Kalsel, Bank Kaltimtara, Bank Kalbar, Bank Sultra, Bank Sulselbar, Bank Sulteng, Bank Maluku Malut, hingga Bank Papua.



Adapun, dalam penutupan kegiatan tersebut Bank Mandiri memberikan apresiasi untuk 3 kategori utama yaitu Top 3 BPD for Best User Active Kopra, Treasury Transactions, dan sebagai puncak acara adalah penghargaan untuk Best of the Best FI New Collaboration 2022 yang diraih oleh BPD Kalsel, BPD Bali dan BPD Kalbar.