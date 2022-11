Ninja Xpress Berikan Layanan Ninja Xpress Seller Booster Melalui One-Stop Fulfillment Solution

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Untuk membantu UMKM dalam setiap tahapan pengembangan bisnis, Ninja Xpress berikan layanan Ninja Xpress Seller Booster, suatu layanan terintegrasi yang terdiri dari Pinjaman Modal, Creative Business Solutions, Ninja Direct, dan Ninja Fulfillment. Ninja Fulfillment hadir menyediakan one-stop solution pengelolaan paket dari awal hingga akhir sampai ke pelanggan agar UMKM dapat menghemat biaya operasional bisnis.

Andi Djoewarsa, CMO Ninja Xpress menjelaskan, “Kami ingin UMKM fokus mengembangkan bisnisnya tanpa direpotkan urusan operasional bisnis yang seringkali membutuhkan biaya besar. Dengan semangat Siap Bantu Sampai Tujuan, Ninja Fulfillment menyediakan one-stop solution pengelolaan barang yang lebih murah dibandingkan jika UMKM melakukannya sendiri.”

UMKM yang ingin ekspansi dihadapi dengan biaya operasional yang mahal termasuk biaya sewa gudang, pengelolaan stok, pengemasan, hingga pengiriman. Semua proses operasional tersebut dapat menghabiskan waktu lama jika dilakukan sendiri. Belum lagi harus menghadapi komplain pelanggan karena keterlambatan memproses order dan pengiriman.

Ninja Fulfillment mengatasi kendala ini dengan teknologi manajemen penyimpanan dan inventori dengan akurasi tinggi di atas inventaris barang, memproses pesanan, mengemas barang, dan kemudian mengirimkannya ke 3PL untuk dikirim ke pelanggan. Dengan cara ini, UMKM mengeluarkan biaya yang jauh lebih murah karena menghilangkan biaya tetap dan membayar hanya layanan yang digunakan.

Selain menghemat biaya, UMKM juga dapat menghemat waktu. Mereka dapat mengecek order serta inventori kapan pun melalui Client Portal sementara Ninja Fulfillment menangani pekerjaan berat. Dengan mempersingkat waktu alur barang dari storage ke last mile, Ninja Fulfillment dapat meningkatkan service level agreement (SLA).

RA Mega Wahyu Arimurti dari APG Indo yang telah menggunakan layanan Ninja Fulfillment membagikan pengalamannya, “Dulu saya menyimpan barang di gudang lain, tapi barang itu ada yang rusak dan hilang sehingga perusahaan saya mengalami kerugian. Lalu saya menggunakan Ninja Fulfillment. Fasilitasnya lengkap dan aman, penghitungan stok juga lebih akurat, serta sudah ada tim packing dan delivery sehingga biaya jadi lebih murah. Ninja Fulfillment menurut saya one stop solutions for all.”

Ninja Fulfillment memproses outbound sekitar satu hingga dua hari. Proses yang dilakukan biasanya adalah pesanan yang telah dikonfirmasi oleh shipper lalu dikirimkan kepada team Ninja fulfilment sebelum jam 4 sore akan diserahkan ke last mile delivery di hari yang sama, sedangkan pesanan yang dibuat setelah jam 4 sore akan diserahkan keesokan harinya. Khusus untuk pesanan instant dan same day delivery dikirimkan dalam waktu tiga jam dengan cut off di jam 12 malam.

Terdapat dua jenis layanan Ninja Fulfillment yang fleksibel dan dapat disesuaikan yaitu layanan standard services (B2C dan B2B) dan value added services untuk kontrol kualitas penerimaan barang yang lebih ditingkatkan, penghitungan stok real time, bundling package, custom package, hingga labelling. Lokasi Ninja Fulfillment berada di MMP Warehouse, Bekasi seluas 2.253 meter persegi. Ninja Xpress berencana untuk menambah warehouse Ninja Fulfillment di Surabaya pada akhir tahun ini menyusul Medan dan Makassar pada tahun depan.

Ninja Xpress siap membantu pengiriman paket dengan mudah melalui penjemputan langsung ke lokasi dengan terlebih dahulu mendaftar di https://selalusiap.ninjaxpress.id. Berbagai layanan dari regular, same day, hingga COD (Cash on Delivery) dengan perhitungan pasti dan pencairan 2 kali seminggu siap membantu UMKM mengirimkan paket ke seluruh wilayah di Indonesia. (*)