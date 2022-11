Amerika Desak G7 Umumkan Tingkat Batas Harga Minyak Rusia

Natalia KOLESNIKOVA / AFP

Pemandangan menunjukkan kilang minyak Moskow milik produsen minyak Rusia Gazprom Neft di pinggiran tenggara Moskow pada 28 April 2022. Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mendesak Group of Seven (G7) harus segera mengumumkan batas harga ekspor minyak Rusia.