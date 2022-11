Bursa Asia Menguat, Saham Teknologi Hong Kong Berfluktuasi

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Bursa Asia naik pada perdagangan hari ini, Rabu (23/11/2022) setelah reli di Wall Street, sementara saham teknologi yang terdaftar di Hong Kong berfluktuasi di tengah spekulasi bahwa tindakan keras China terhadap sektor ini kemungkinan akan segera berakhir.

Dikutip dari Bloomberg, indeks saham Asia naik, dipimpin oleh kenaikan di Australia dan Korea Selatan setelah S&P 500 ditutup pada level tertinggi sejak pertengahan September.

Sentimen didukung oleh komentar dari pejabat Federal Reserve AS (The Fed) yang mengisyaratkan kebijakan untuk memperlambat kenaikan suku bunga, dan laporan pendapatan optimis dari Best Buy Co dan Abercrombie & Fitch Co.

Saham teknologi Hong Kong berfluktuasi karena investor mempertimbangkan implikasi dari laporan mengenai Ant Group Co, perusahaan afiliasi dari raksasa teknologi China Alibaba Group, menghadapi denda lebih dari 1 miliar dolar AS dari bank sentral China.

Berita tersebut memicu spekulasi bahwa ini dapat menandai titik akhir potensial dari tindakan keras pemerintah terhadap sektor teknologi, dan memungkinkan Alibaba Group Holding Ltd. menghidupkan kembali upaya untuk mencatatkan saham Ant.

Dolar AS sedikit berubah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya. Mata uang Selandia Baru dan imbal hasil obligasi pemerintah naik setelah bank sentral Selandia Baru menaikkan suku bunga 75 basis poin.

Baca juga: Penguatan Dolar Bikin Saham-saham di Bursa Asia Jatuh, Terendah Sejak Mei 2020

Bitcoin menahan kenaikan baru-baru ini, setelah naik sebanyak 4,2 persen pada perdagangan Selasa (22/11/2022). Sementara harga minyak stabil, karena para pedagang menunggu rincian lebih lanjut dari rencana untuk membatasi harga minyak mentah Rusia dan menilai prospek permintaan di China yang dilanda Covid-19.

Reli di Treasury mendorong imbal hasil 10 tahun menjadi 3,76 persen pada perdagangan Selasa. Tidak akan ada perdagangan Treasury di Asia hari ini karena Jepang tutup untuk hari libur.

Baca juga: Dag dig dug Tunggu Putusan The Fed, Bursa Asia Senin Pagi Ini Kompak Melemah

Data manufaktur AS turun di bawah perkiraan, membenarkan narasi mengenai puncak inflasi. Presiden The Fed San Francisco Mary Daly mengatakan para pejabat The Fed perlu memperhatikan kelambatan dalam transmisi perubahan kebijakan, sementara Presiden The Fed Cleveland Loretta Mester mengatakan dia terbuka untuk memoderasi ukuran kenaikan suku bunga.

"Kami pikir kepemimpinan Fed ingin keluar dari roda hamster 75 basis poin per pertemuan meskipun sulit untuk melakukannya sambil mempertahankan kontrol kondisi keuangan," tulis Wakil Ketua di Evercore ISI, Krishna Guha.

“Kami pikir Fed masih menuju 'perlambatan hawkish.' Dan, setidaknya bagi kami, bagian yang melambat adalah yang terpenting,” sambungnya.

Beberapa peristiwa penting pekan ini terkait perekonomian dunia:

1. Indeks PMI Global S&P: AS, kawasan Euro, Inggris, rilis hari ini, Rabu (23/11/2022).

2. Aplikasi hipotek MBA AS, barang tahan lama, klaim pengangguran awal, sentimen University of Michigan, penjualan rumah baru, rilis hari ini, Rabu (23/11/2022).

3. ECB menerbitkan rekening pertemuan kebijakan Oktober, Kamis (24/11/2022).

4. Pasar saham dan obligasi AS ditutup untuk liburan Thanksgiving, Kamis (24/11/2022).

5. Pasar saham dan obligasi AS tutup lebih awal, Jumat (25/11/2022).