Lampaui Target 2,5 Juta, Menkop Teten Masduki Terus Genjot Penerbitan NIB

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyatakan akan terus menggenjot penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meski penerbitan NIB sudah melampaui target 2,5 juta, yaitu 2,7 juta.

Penggenjotan ini dilakukan melalui upaya memperkuat program Transformasi Formal Usaha Mikro (Transfumi).

“Yang paling besar untuk usaha mikro sampai 2,6 juta NIB. Kita memiliki UMKM 64,2 juta unit. Ini cukup besar dan separuhnya butuh NIB,” kata Teten, dikutip Jumat (25/11/2022).

Selain NIB, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengatakan ada 30 juta UMKM yang membutuhkan sertifikat halal.

Namun, butuh waktu yang lama guna memenuhi kebutuhan sertifikasi halal. Teten berujar pihaknya akan menyempurnakan metode kerjanya pada 2023.

“Kami akan punya data sekitar 10 juta UMKM by name by address yang usahanya menetap. Bukan lagi pedagang kaki lima yang berpindah. Mereka diprioritaskan mendapat NIB, sertifikasi halal, izin edar, dan sebagainya,” katanya.

Data 10 juta UMKM itu akan diserahkan ke daerah kepada para relawan yang bertugas memeriksanya.

Di kesempatan sama, Teten mengucapkan terima kasih kepada mitra dan relawan Garda Transfumi.

Dalam acara Apresiasi Garda Transfumi 2022 di Gedung Pos Bloc, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2022), ia berterima kasih atas usaha mereka melakukan pelaksanaan maupun pendampingan UMKM.

“Semangat terus kita pompa. Alhamdulillah Indonesia kuartal III tahun 2022 naik 5,72 persen. Di mana 54 persen pertumbuhan ekonomi ditopang dari konsumsi rumah tangga. Artinya kekuatan ekonomi domestik dan disumbang dari UMKM,” katanya.

Tahun ini, Relawan Garda Transfumi mampu menerbitkan 122.891 NIB. Mereka juga melakukan mentoring bisnis kepada 11.356 Usaha Mikro.

Capaian ini naik tujuh kali lipat dari tahun lalu yang hanya mencapai lebih dari 19.000 NIB dan tertinggi diraih Sulawesi Selatan (41.208 NIB) diikuti Jawa Barat (33.853 NIB) dan NTB (26.445 NIB).