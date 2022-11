Tumbuh Stabil di Masa Pandemi, Bank DKI Raih Tiga Penghargaan di Ajang Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank DKI meraih tiga kategori penghargaan sekaligus di ajang Top 20 Financial Institution Award 2022.

Tiga penghargaan tersebut adalah kategori Aset Rp50 triliun - Rp100 triliun, Special Award: The Most Active Bank in Product Innovation Kategori Regional Bank, dan The Best Chief Financial Officer (CFO) in Financial Institution Kategori KBMI 2.

Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy menyampaikan penghargaan ini merupakan apresiasi atas kemampuan tumbuh stabil selama masa pandemi Covid-19, serta komitmen memulihkan ekonomi di Jakarta.

“Bank DKI telah membuktikan mampu terus tumbuh positif di tengah kondisi yang menantang sepanjang masa Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19 dan terus berkomitmen mendukung pemulihan ekonomi DKI Jakarta dan secara nasional,” ucap Fidri dalam keterangannya, Sabtu (26/11/2022).

Sementara penghargaan The Best CFO 2022 secara spesifik diberikan kepada Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto atas berbagai inisiatif, dan keputusan strategis menyelamatkan kondisi keuangan perseroan selama periode krisis dan terus bertumbuh positif.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menerangkan penghargaan ini dijadikan semangat optimisme dalam menghadapi era disrupsi di masa mendatang, serta peningkatan inovasi menuju era digitalisasi.

“Bank DKI juga akan terus berkomitmen dalam menghadirkan inovasi dan memberikan layanan terbaik kepada customer, serta siap menyongsong tahun 2023 melalui berbagai inovasi kearah digitalisasi,” tutup Arie.