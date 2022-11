Lika-liku Perjalanan Politik Erick Thohir, Ingin Fokus di Bisnis Kini Jadi Orang Kepercayaan Jokowi

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menceritakan perjalanan kehidupannya di dunia politik.

Penuturuannya itu tertuang dalam buku biografi berjudul ‘(Bukan) Kisah Sukses Erick Thohir’ yang belum lama ini dirilis langsung oleh mantan Presiden Inter Milan itu.

Mengutip subjudul bertajuk ‘Mimpi Vs Takdir’ pada Jumat (25/11/2022), Erick menceritakan awal mula karirnya yang tanpa pengalaman politik.

Selain tak berpengalaman, Erick juga tidak punya kekuatan politik dan tidak memiliki trah biologis dengan tokoh politik.

"The best or nothing. Menjadi yang terbaik atau tidak sama sekali," kata Erick.

Bermodal prinsip inilah, Erick yang akrab disapa ET, menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, bukan untuk mengejar posisi tertentu, namun ingin menunjukkan prestasi terbaik.

"Berambisi untuk sebuah posisi adalah hal yang menguras energi. Dalam hidup, posisi itu pasti berubah-ubah. Sesuatu yang ada di atas pada akhirnya akan ke bawah juga. Sebaliknya, jika orientasi kita pada prestasi, sekalipun saat ini kita ada di bawah, dengan semangat berprestasi akan selalu membuka jalan untuk merangkak ke atas," ujar Erick.

Bertekad Membantu Presiden

Ikhwal perjalanan karir politik ET sebetulnya dimulai saat Presiden Joko Widodo memintanya menjadi ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk Pemilu 2019 setelah sukses memimpin penyelenggaraan Asian Games 2018.

Tanpa beban, ET menyelesaikan penugasan yang diberikan. Maka begitu Pilpres 2019 selesai, ET pun sudah memiliki mimpi dan rencana besar yang siap diwujudkan.

Mimpi itu adalah keinginannya untuk kembali berinvestasi besar di klub sepak bola dunia.

Tidak tanggung-tanggung, berencana untuk membeli saham salah satu klub Liga Primer Inggris. Inilah mimpi yang sudah disusun sebelum dirinya masuk ke dunia politik.

Oleh karena itu, sejak awal ditunjuk sebagai Ketua TKN, Erick telah mengatakan kepada Jokowi bahwa setelah Pilpres 2019 dia ingin kembali ke dunia yang sudah cukup lama dia tinggalkan, yakni usaha.