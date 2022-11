Pengembang Properti Mulai Terapkan Pembangunan Berkelanjutan dan Teknologi Terkini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengembang properti mulai menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dan teknologi tidak kalah dengan pengembang luar negeri.

Satu di antaranya, PT Putragaya Wahana yang membangun proyek Le Parc at Thamrin Nine, Sudirman, Autograph Tower, hingga Luminary Tower.

Associate Director Sales Marketing PT Putragaya Wahana, Anggun Melati mengatakan, setiap gedung telah meraih sertifikasi hijau, atau Greenship, bertaraf BCA Greenmark Platinum.

Selain itu, juga diterapkan penggunaan teknologi terbaru seperti lift tercepat dan sistem keamanan yang paling canggih dengan fitur-fitur smart seperti pengenalan wajah.

"Tentunya pencapaian-pencapaian seperti ini diharapkan akan semakin menginspirasi para pengembang Indonesia untuk dapat membangun pengembangan yang lebih bagus dengan standar internasional," papar Anggun dalam keterangannya, Senin (28/11/2022).

Terkait proyek Le Parc at Thamrin Nine, Putragaya Wahana mendapat penghargaan Best Condo Development dalam ajang Indonesia Properti Award (IPA) oleh Properti Guru, pertengahan November 2022.

Penghargaan kelas nasional ini sekaligus menghantarkan para pemenangnya ke ajang regional, yaitu ke Asia Property Award. Dimana, malam finalnya akan diadakan di Bangkok pada 9 Desember 2022.

Sedangkan, proyek Autograph Tower mendapat Best Highrise Development Award dan Thamrin Nine Complex sebagai Best Mixed-Use Development.

"Penghargaan ini menandakan prestasi gemilang yang telah dicapai oleh PT Putragaya Wahana sebagai developer yang terbilang muda, namun banyak membuahkan pencapaian melalui mega proyeknya, Thamrin Nine," ujar Anggun.