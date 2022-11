Pertamina SMEXPO 2022 Usung UMKM Asli Indonesia, Asli Kerennya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertamina kembali menginisiasi Pertamina SMEXPO 2022 secara hybrid yang digelar pada 28 November hingga 4 Desember 2022.

Pameran UMKM terbesar di akhir tahun ini akan menghadirkan 555 UMKM pilihan secara online dari target 1.000 UMKM dari seluruh Indonesia. Pameran offline akan diselenggarakan di mall FX Sudirman, Jakarta mulai 29 November – 4 Desember 2022.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina SMEXPO 2022 merupakan pameran ketiga kalinya yang dipersembahkan khusus untuk UMKM Indonesia sebagai pahlawan ekonomi nasional.

Menurut Nicke, pasca pandemi Covid-19, kita sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

“Indonesia memiliki perbedaan dengan negara lain, karena memiliki UMKM yang memberikan kontribusi sekitar 60 persen terhadap perekonomian nasional dan 97% terhadap penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk terus support UMKM,” ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat membuka Pertamina SMEXPO di Grha Pertamina, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Pertamina sebagai BUMN, sambung Nicke, bukan hanya menyediakan distribusi BBM saja dan bukan hanya menghasilkan keuntungan, tapi ada peran lebih besar yang diamanahkan kepada Pertamina.

Pertamina melakukan program yang sifatnya perintis yang tidak dapat dijalankan oleh swasta. Pertamina menjadi motor penggerak pertumbuhan UMKM dan industri dalam negeri dengan pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Pertamina yang cukup besar.

“Kita harus mengembangkan UMKM. Dalam kesempatan ini saya sangat apresiasi UMKM yang tahun lalu di dalam SMEXPO ada 220 UMKM dan tahun ini meningkat jumlahnya menjadi 555 UMKM dan ini secara langsung menyerap tenaga kerja sebanyak 2.750 orang. Kita berharap tahun depan angkanya bisa bertambah 1.000 UMKM,” imbuh Nicke.

Pertamina SMEXPO 2022 tahun ketiga ini mengusung tema Asli Indonesia, Asli Kerennya. Dengan tema ini, Pertamina SMEXPO diharapkan dapat meningkatkan persepsi masyarakat Indonesia, terhadap produk lokal asli Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan produk mancanegara.

Nicke pun mengajak masyarakat untuk mendukung UMKM dengan membeli produk-produk UMKM. Kualitas produk UMKM pun banyak yang sudah diakui dunia sehingga bisa menembus pasar ekspor.

Pertamina mendorong UMKM untuk terus meningkatkan kemampuan diri agar dapat terus mengikuti perkembangan pasar yang diiringi dengan peningkatan kualitas produk serta terus melakukan inovasi. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia, mari kita dukung produk UMKM, Asli Indonesia Asli Kerennya.

Pertamina SMEXPO merupakan bagian dari upaya pembinaan Pertamina kepada UMKM binaan yang sejak tahun 1993 sampai saat ini telah tercatat lebih dari 66 ribu UMKM , yang berarti telah memberikan dampak manfaat ekonomi bagi lebih dari 1 juta kapita.

Dari rangkaian program pembinaan tersebut, mitra binaan telah dinyatakan UMK Naik Kelas sejak 2020 Sebanyak 750 UMK, dengan 116 di antaranya sudah berhasil masuk kategori Go Global.

“Pertamina memberikan bantuan permodalan juga pembinaan dan akan terus kita lakukan. Kita ingin semua UMKM naik kelas Go Modern, Go Digital, Go Online dan Go Global. Beberapa event di luar negeri kita membawa UMKM dari Indonesia dan semakin banyak yang menembus pasar global,” tutur Nicke.

Pertamina SMEXPO akan menghadirkan tiga program utama. Pertama, Edutainment Program yakni kegiatan upskilling, business matching, workshop UMKM dan sharing session bagi UMKM dan masyarakat umum, dengan narasumber berpengalaman di bidangnya.

Kedua, Expression Program yakni showcase dan pameran produk UMKM binaan Pertamina dari seluruh Indonesia. Program ini yang dilengkapi dengan Metaverse, merupakan updated technology yang memungkinkan setiap customer untuk merasakan experience berbelanja langsung dengan menggunakan oculus yang akan ditempatkan di FX Sudirman dan beberapa titik pusat perkantoran Pertamina.

Ketiga, Extravaganza Program, yakni aktivasi komunikasi yang bertujuan untuk menarik perhatian customer melalui entertainment, live performance dan games.

Bagi masyarakat dan pelaku UMKM yang ingin mengikuti berbagai kegiatan Pertamina SMEXPO 2022 bisa mengakses smexpo.pertamina.com. Pengunjung bisa berbelanja produk-produk unggulan, mengikuti workshop, diskusi dan berbagai hiburan yang menarik.

“Kita harus mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Untuk SMEXPO ini Asli Indonesia Asli Kerennya,” tandas Nicke.