Telkom Sabet Gelar Global Best Practice - Sustainability pada GCSA 2022 di Taipei

CEO Telin Taiwan Kurnia Mareza Bachril sebagai representatif Telkom menerima penghargaan Best Practice Award (World Class) Great Practice of 2022 pada malam penganugerahan Global Corporate Sustainability Awards 2022 di Taipei.

TRIBUNNEWS.COM– Sebagai perusahaan digital telco yang berkomitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berhasil meraih penghargaan pada ajang Global Corporate Sustainability Awards (GCSA) 2022 dalam kategori Best Practice Award (World Class) Great Practice of 2022. Penghargaan prestisius ini diperoleh Telkom sebagai apresiasi terhadap program berkelanjutan Inclusive Digital Education to Increase Educational Quality in Indonesia dengan wujud pelaksanaan yang dirancang untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada tujuan ke-4 yaitu pendidikan yang berkualitas.

GCSA 2022 merupakan ajang penghargaan internasional yang diselenggarakan oleh Taiwan Institute for Sustainable Energy (TAISE) yang bertujuan untuk mendukung pencapaian SDGs dengan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada berbagai perusahaan, organisasi, dan individu atas pelaksanaan program berkelanjutan dengan kebermanfaatan yang baik bagi masyarakat.

Chief Executive Officer PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) Taiwan Kurnia Mareza Bachril menjadi representatif Telkom dalam menghadiri malam penganugerahan penghargaan yang dilaksanakan di Taiwan. Pencapaian ini telah melewati proses penjurian yang ketat dengan aspek penilaian yang detail terhadap program berkelanjutan perusahaan. Penghargaan GCSA 2022 menghadirkan dewan juri yang profesional dari berbagai bidang, yakni diantaranya Managing Director CSRWorks International Rajesh Chhabara, Global Sustainability Assurance Leader PWC UK Alan McGill, Head of ESG Benchmarking S&P Global Edoardo Gai, serta EY Climate Change and Sustainability Services Keiichi Ushijima, sehingga penghargaan ini memiliki kredibilitas yang tinggi.

Menyambut antusias dan bangga atas pencapaian Telkom pada ajang penghargaan ini, SGM Community Development Center Telkom Hery Susanto mengatakan, “Keikutsertaan Telkom dalam ajang penghargaan terkait program sustainability di level Internasional merupakan salah satu cara untuk melakukan kalibrasi terhadap apa yang telah dilakukan melalui program-program yang dibuat. Hal ini sekaligus untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana sepak terjang Telkom dalam melakukan upaya berkelanjutan dan relevansinya terhadap global best practice."

Atas pencapaian ini, diharapkan ke depannya dapat semakin menguatkan semangat Telkom dalam menghadirkan program TJSL yang efektif dan berdampak bagi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi digital serta menekankan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).