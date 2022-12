SPBU Vivo Kembali Jual BBM Setara Pertalite Seharga Rp 12.600 Per Liter

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan SPBU PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) kini mulai menjual BBM setara Pertalite seharga Rp 12.600 per liter.

BBM dengan Research Octane Number (RON) 90 ini diberi nama Revvo 90. Pemilik kendaraan dapat membeli Revvo 90 di banyak gerai Vivo Jakarta.

Revvo 90 menggantikan Revvo 89 yang sempat menjadi favorit masyarakat usai kenaikan harga BBM pada 3 September 2022.

Menurut salah seorang petugas, Revvo 89 sudah tak dijual sejak sebulah terakhir.

"Udah sebulan lebih. Di semua Vivo juga sudah tidak jual," katanya kepada Tribunnews, Kamis (1/12/2022).

Pantaun Tribunnews di beberapa SPBU Vivo memang sudah tak lagi menjual Revvo 89.

Di SPBU Vivo MT Haryono, Revvo 89 tak lagi terpampang di papan harga. Pandangan serupa juga terjadi di SPBU Vivo Pasar Minggu.

Kini, Revvo 90 menjadi yang paling bawah di papan tersebut. Di atasnya ada BBM dengan besaran RON yang berbeda seperti Revvo 92 dan Revvo 95.

Berikut Harga BBM secara lengkap:

Harga BBM di SPBU Pertamina

- Solar: Rp6.800 per liter

- Pertalite RON 90: Rp 10.000 per liter

- Pertamax RON 92: Rp 13.900 per liter

- Pertamax Turbo RON 98: Rp 15.200 per liter

- Pertamina Dex: Rp18.800 per liter

Harga BBM di SPBU Shell

- Shell Super: Rp 14.180

- Shell V-Power: Rp 15.100

- Shell V-Power Diesel: Rp 19.180

- Shell Diesel Extra: N/A

- Shell V-power Nitro+: Rp 15.530

Harga BBM di SPBU Vivo

- Revvo 90: Rp 12.600

- Revvo 92: Rp 14.140

- Revvo 95: Rp 14.830

Harga BBM di SPBU BP

- BP 90: Rp 14.050

- BP 92: Rp 14.150

- BP Ultimate: Rp 15.100

- BP Diesel: Rp 18.660