Ancam Kinerja Ekonomi, Gubernur BI Waspadai Fenomena Cash Is The King

Tribunnews.com/Bambang Ismoyo

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center, Rabu (30/11/2022). Perry kembali menyinggung Cash is The King di hadapan Presiden Joko Widodo, tepatnya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (30/11/2022). Menurutnya, fenomena Cash is The King termasuk salah satu dari 5 persoalan yang harus diwaspadai Indonesia, dan berdampak terhadap kinerja perekonomian.