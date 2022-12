Telkom Raih Penghargaan Indonesia’s SDGs Action Awards 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berhasil memperoleh penghargaan dalam kategori Pelaku Usaha Besar pada ajang penghargaan Indonesia’s SDGs Action Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) melalui Sekretariant SDGs sebagai Koordinator Pencapaian TPB Nasional. Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Bappenas Suharso Monoarfa dan diterima langsung oleh Direktur Human Capital Management (HCM) Telkom, Afriwandi pada acara penganugerahan yang dilaksanakan di Hotel The Sultan Jakarta, pada Kamis (1/12/2022).

Penghargaan Indonesia’s SDGs Action Awards 2022 merupakan apresiasi baik lembaga/instansi pemerintah maupun non-pemerintah atas konsistensinya dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Perusahaan melewati serangkaian proses penilaian yang ketat terhadap program-program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan melibatkan dewan juri yang profesional di bidang pembangunan berkelanjutan. Aspek penilaian terhadap program SDGs yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat dinilai sebagai program yang ideal mencakup inovasi, partisipasi multipihak dalam pelaksanaan program, dampak dan inklusifitas program, serta potensi scale-up dan replikasi program keberlanjutan.

Keberhasilan Telkom dalam memperoleh penghargaan dalam kategori Pelaku Usaha Besar dicapai atas penilaian terhadap 3 program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) yang dijalankan Telkom hingga saat ini. Mengusung tema “Promoting Sustainable Impact Initiatives by Localizing SDGs to Build Prosperous Digital Society and Competitive Nation”, Telkom sebagai perusahaan digital telco memfokuskan programnya untuk mewujudkan kedaulatan digital bagi seluruh masyarakat.

Ketiga program TJSL Telkom yang diikutsertakan pada ajang penghargaan Indonesia’s SDGs Action Awards 2022 yakni, program Innovillage: Inkubasi Socio-Digipreneurship, Program Digitalisasi Pendidikan, Program Peningkatan Akses Sanitasi dan Air Bersih. Melalui program- program ini, Telkom mendukung tujuan pembangunan terutama pada tujuan SDGs ke-4 terkait pendidikan yang berkualitas, ke-6 akses air bersih dan sanitasi, ke-8 terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, ke-11 terkait kota dan pemukiman yang berkelanjutan, serta tujuan ke- 12 terkait konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Menyambut antusias atas penghargaan ini, Direktur Human Capital Management (HCM) Telkom, Afriwandi menyampaikan bahwa, “Penghargaan ini merupakan buah dari komitemen dan konsistensi Telkom dalam memperkuat program-program tujuan berkelanjutan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi digital. Apresiasi yang diberikan oleh Bappenas juga semakin memantapkan langkah Telkom sebagai perusahaan digital telco kedepannya untuk terus melakukan inovasi dalam upaya berkelanjutan yang lebih efektif, efisien, dan tentu saja selaras dengan indikator SDGs,” ujar Afriwandi.

Dalam memastikan keberlanjutan program-program yang dilaksanakan, Telkom melakukan pencapaian melalui indikator Social Return on Investment dan Indeks Kepuasan Masyarakat atas inovasi yang dihadirkan. Dengan ini, Telkom dapat selalu menangkap pembelajaran dan praktik terbaik untuk meningkatkan program serta menghadirkan inovasi yang lebih baik kedepannya.

Telkom Raih Penghargaan Katadata Green Initiative Award

Pada hari yang sama, PT Katadata Indonesia (Katadata) turut memberikan apresiasi kepada Telkom melalui penghargaan Katadata Green Initiative Award. Prestasi ini dicapai oleh Telkom atas penerapan dan inisiatif untuk meningkatkan dampak bagi lingkungan dan menciptakan sistem yang berkelanjutan. Penghargaan ini diterima langsung oleh VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko pada malam penganugerahan yang berlangsung di Aryanusa Ballroom, Kamis (1/12/2022).

Telkom telah melewati rangkaian penilaian untuk mengidentifikasi komitmen dan inovasi perusahaan pada green practices atas program berkelanjutan yang dimiliki, yaitu inisiatif digitalisasi pada program reboisasi dan konservasi hutan binaan dengan penggunaan GIS. Kedepannya, Telkom akan terus konsisten dalam mengembangkan program ini untuk dapat mencapai tujuan SDGs untuk dapat menciptakan lingkungan hijau dan ekosistem yang sehat bagi masyarakat dengan inovasi digital.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk makin fokus dalam mengimplementasikan nilai-nilai SDGs dan praktek ESG dalam aktivitas perusahaan demi keberlangsungan perusahaan yang makin kompetitif ke depannya,” ujar VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko usai menerima penghargaan.

#DigitalBisa

#UntukIndonesiaLebihBaik