Gaya Hidup Digital Makin Berkembang, Ini Deretan Korporasi yang Sukses Tangkap Peluangnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gaya hidup digital makin berkembang pesat di masyarakat Indonesia pasca pandemi ini karena ditopang oleh naiknya melek digital dan adopsi smartphone yang makin meluas.

Zeals Asia, perusahaan berbasis data dengan fokus pada digital marketing menilai, berkembanganya digital lifestyle di tengah masyarakat, mengharuskan perusahaan untuk secepatnya melakukan transformasi bisnisnya maupun pola pemasarannya ke digital base.

Hal positifnya, banyak perusahaan Indonesia yang telah melakukan transformasi digital dalam menjalankan bisnisnya atau pun dalam menjalankan strategi pemasarannya.

Melalui sejumlah parameter yang ditetapkan, Zeals Asia bersama dengan Metro TV mencari perusahaan-perusahaan yang dianggap berhasil dalam konteks pemasaran secara digital yang direalisasikan dalam sebuah penghargaan bertajuk Best Digital Brand Award.

CEO Zeals Asia, Tommy Teguh Susetio mengatakan, BDBA diharapkan dapat menjadi benchmark , ajang apresiasi bagi Brand yang terbaik yang ikut serta.

Di BDBA, pihaknya ingin mendorong agar perusahaan secara cepat bertransformasi ke digital bila ingin bisnisnya terus bertumbuh. "Ajang ini juga merupakan bentuk edukasi untuk memperkuat ekosistem digital di Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa, 6 Desember 2022.

Dia menjelaskan, Best Digital Brand Award didasarkan atas pencapaian brand dengan kriteria yang ditentukan melalui 2 tahapan, yaitu:

Pertama, tahap brand monitoring, yang bertujuan untuk mendapatkan merek-merek yang masuk nominasi berdasarkan indeks sentimen pembicaraan tertinggi di kategorinya berdasarkan pengukuran yang menggunakan platform Social Media Listening yang dikembangkan oleh Zeals Asia.

Kedua, tahap penjurian. Dalam tahap ini para nominee dinilai oleh dewan juri, yang terdiri dari dosen marketing, praktisi digital marketing, dan praktisi media. Parameter yang dinilai adalah: Website & Social Media, Infrastruktur Layanan Digital, Channel Pemasaran Online dan Digital Campaign.

Tommy mengatakan tahun ini ada puluhan merek yang sukses meraih predikat Best Digital Brand. Diantaranya adalah Indosat Business yang meraih penghargaan sebagai Best B2B Commercial Innovation dan Best Digital Service & Innovation.

Berikutnya adalah BCA dengan menyabet 4 penghargaan, yaitu Halo BCA untuk kategori Contact Center, Tabungan BCA, m-BCA untuk kategori Mobile Banking dan blu BCA Digital untuk kategori Digital Bank.

Merek-merek lain yang juga sukses meraih Best Digital Brand Award tahun ini diantaranya adalah Asuransi Astra (Asuransi Umum), , Mandaya Royal Hospital (The Most Innovative Hospital), Eiger (Apparel), Sasa (Seasoning), Hatari, (Biscuit), First Media.