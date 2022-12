Puluhan Perusahaan Besar Jepang di Indonesia Siap Terapkan Transformasi Digital

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan-perusahaan milik Jepang di Indonesia saat ini ternyata sebagian besar masih menggunakan sistem teknologi yang masih konvensional.

Sementara era digital saat ini mengharuskan perusahaan untuk segera beralih ke sistem digital yang mampu mengoptimalkan keberlangsungan organisasi tersebut.

Menjawab kebutuhan tersebut, Cloud Ace Indonesia bersama dengan perusahaan Jepang, Marubeni dan menggandeng Google Indonesia menggelar acara bertajuk “Hints to Digital Transformation with Google- Reboots your IT-Transform your Organization” pada Selasa, 6 Desember 2022.

Business Development Manager Cloud Ace Indonesia Eric Endro menjelaskan saat ini perusahaan milik Jepang di indonesia sebagian besar masih memiliki teknologi yang konvensional. Padahal dengan beralih ke digital salah-satunya dengan Google Cloud yang serverless justru memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan organisasi perusahaan tersebut.

Google Cloud, paparnya, terbukti mampu membuat bisnis customer bekerja lebih cerdas, bergerak lebihcepat, dan melakukan lebih banyak hal dengan lebih sedikit usaha dibandingkan dengan sistem lama (legacy system). Hasilnya adalah ketersediaan meningkat secara dramatis, peningkatan produktivitas karyawan, sambil mendorong pengembalian investasi (ROI) secara impresif.

Acara ini dihadiri oleh 32 perusahaan-perusahaan besar milik Jepang yang ada di Indonesia. Perusahaan jepang yang ikut serta antara lain: Ajinomoto, Uni-Charm Indonesia, Bank Mizuho Indonesia, Mitsui Leasing Capital Indonesia, Indonesia Nippon Seiki, dan lainnya.

Dalam acara tersebut Google Indonesia secara eksklusif memaparkan beragam produk Google sepertiGoogle Cloud, Google Workspace dan Gmaps kepada para perwakilan perusahaan tersebut. Google Cloud memang terbukti memiliki serangkaian manfaat bagi organisasi seperti efisiensi waktu yang lebih cepat, penghematan biaya, Kolaborasi organisasi yang lebih baik, Keamanan yang lebih baik, dan Pencegahan kehilangan data. Tak ketinggalan, perusahaan-perusahaan tersebut juga diperkenalkan lebih dalam terkait Google Workspace dan GMaps beserta manfaatnya bagi perusahaan.

