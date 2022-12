Kepala Badan Pangan Sebut Harga Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru Relatif Stabil

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengunjungi pasar retail modern guna memastikan ketersediaan dan harga pangan kebutuhan pokok.

Ia memeriksa kesiapan pasar modern memenuhi lonjakan permintaan jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Tak sendiri, ia turut datang bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke dua retail modern, yaitu Hypermat Puri Indah dan Superindo Intercon yang keduanya terletak di Jakarta Barat.

Baca juga: Kepala Badan Pangan Ungkap Stok Beras Pemerintah Menipis, Tersisa 295 Ribu Ton

“Setiap menyambut Hari Besar termasuk Nataru, konsumsi masyarakat meningkat sehingga permintaan dan transaksi bahan kebutuhan pangan juga meningkat termasuk di berbagai outlet modern market," kata Arief dalam keterangan resmi, Kamis (8/12/2022).

Tidak hanya stok dan kondisi harga, ia juga memastikan kesiapan berbagai sarana pendukung.

Bahan pokok yang diperiksa dalam kunjungan ini meliputi produk pangan strategis seperti beras, gula, daging ayam, telur, daging sapi, dan minyak goreng di dua titik retail modern.

Arief berujar harga bahan pokok relatif stabil. Ada yang mengalami kenaikan, begitu pula penurunan. Harga yang naik disebut karena pengaruh permintaan.

“Misalnya beras premium. Harganya sekitar Rp 64.000 per 5 kilogram (kg). Artinya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 12.800 per kg. Begitu juga harga gula pasir sekitar Rp 13.000-13.500 per kg. Masih sesuai HET," katanya.

Baca juga: Mengenal Hanjeli Pangan Pengganti Beras yang Belum Dilirik Petani

Bahan pokok yang mengalami penurunan harga adalah ayam. Arief mengimbau agar livebird-nya diserap oleh BUMN supaya membantu para peternak.

Adapun harga yang naik itu telur ayam. Hal itu disebabkan telur merupakan komoditas yang produksinya tidak bisa dipacu atau dipercepat secara serta-merta.

“Apabila tiba-tiba ada lonjakan permintaan tanpa persiapan stok dan suplai yang memadai maka otomatis akan mengerek harga di pasar,” ujarnya.

Bagi produk daging ruminansia, Arief mengatakan pihaknya telah menyiapkan alternatif jenis lain.

Misalnya daging yang dilepas oleh Bulog itu daging kerbau seharga Rp 80.000 per kg.