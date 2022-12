WIKA Gedung Raih Laba Bersih Rp 92,76 Miliar hingga Kuartal III 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) atau WIKA Gedung meraih perolehan laba bersih sebesar Rp 92,76 miliar hingga kuartal III 2022.

Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Hadian Pramudita mengatakan, capaian laba bersih ini ditopang pendapatan senilai Rp 1,67 triliun.

"Pencapaian tersebut didorong oleh pendapatan dari konstruksi sebesar Rp 1,49 triliun, investasi dan konsesi Rp 39,47 miliar, dan industri modular Rp 148,44 miliar," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (8/12/2022).

Hadian mengungkapkan, bisnis konsesi dan industri modular berhasil dalam menopang pendapatan, karena masing-masing tumbuh 56 persen dan 81 persen secara tahunan atau year on year.

Adapun, kas dan setara kas perusahaan per September 2022 sebesar Rp 428,1 miliar, ekuitas Rp 2,39 triliun, dan aset Rp 5,25 triliun.

Kemudian, capaian kontrak baru hingga November 2022 telah mencapai Rp 4,24 triliun atau meningkat 107 persen year on year.

Komposisi perolehan kontak baru tersebut terdiri dari sektor perkantoran 22,13 persen, fasilitas publik 67,08 persen, komersial 0,87 persen, dan residensial 9,93 persen.

"Sementara, dilihat dari kategori owner (kontrak) antara lain pemerintah sebesar 32,86 persen, BUMN 23,56 persen, dan swasta 43,57 persen," ujar Hadian.

Rincian kontrak baru tersebut antara lain Dhoho International Airport phase 2, PT Bio Farma’s Product Development Facilty - Bandung, Building 1& 2 ITB Innovation Park Bandung - Teknopolis, Kalideres Regional Public Hospital, serta Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) - Makasar.

Selain itu, VIP & VVIP Building Halim Perdanakusuma Airport Revitalization, Renovation of Biofarma Building No.14, Al Hidayah Phasee-1 Mosque - Bogor, UIN Alaudin Hospital - Makasar, UPT Vertikal Hospital - Surabaya, MFH Coridor & Roof Garden KOOPERBI, dan New Capital City - Project Modular Housing for Contractors.