Kemenperin Dorong Terciptanya Industri Kecil Menengah Inovatif Melalui Gebyar IKMA 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka menyelenggarakan "Gebyar IKMA 2022".

Kegiatan ini dilaksanakan di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada 9 - 11 Desember 2022, merupakan rangkaian kegiatan Ditjen IKMA dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM).

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Reni Yanita, mengatakan Gebyar IKMA 2022 mengusung tema Fostering Innovative and Sustainable Small and Medium Industries.

Baca juga: Tingkatkan Perekonomian, Sandiaga Dorong Pelaku UMKM dan IKM di Ternate Manfaatkan Teknologi Digital

"Ini menegaskan komitmen dan langkah nyata Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian dalam mendorong IKM yang inovatif dan memenuhi tujuan dari sustainable development goals guna meraih peluang-peluang baru yang akan hadir dari pesatnya perkembangan kebutuhan pasar, kemajuan teknologi, serta dinamika global," tutur Reni saat Penganugerahan Penghargaan dalam Gebyar IKMA 2022, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (9/12/2022).

Pada hari pertama, digelar penganugrahan penghargaan di bidang IKM tahun 2022, meliputi penghargaan One Village One Product (OVOP), Indonesia Food Innovation (IFI), Indonesia Fashion and Craft Awards (IFCA) dan Startup4industry.

Penghargaan OVOP ditujukan untuk mengangkat potensi Industri Kecil dan Menengah di Sentra yang memiliki nilai kearifan lokal sehingga lebih berdaya saing dan diterima pasar nasional dan global, dengan 5 (lima) kelompok komoditi, yaitu Makanan dan Minuman, Kain Tenun, Kain Batik, Anyaman dan Gerabah.

Dari 68 IKM unggulan daerah yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota pada program OVOP tahun 2022 yang memenuhi kriteria dan persyaratan dan juga berdasarkan hasil evaluasi atas 51 IKM OVOP tahun 2018, telah ditetapkan 31 IKM Bintang 1, 39 IKM OVOP Bintang 2 dan 7 IKM OVOP Bintang 3.

Penghargaan IFI ditujukan bagi IKM Makanan dan Minuman terpilih yang memiliki nilai inovasi dengan ruang lingkup adanya kebaruan produk dan/atau proses, serta mampu menjawab tantangan penggunaan sumber daya lokal sebagai bahan baku, sehingga IKM siap untuk peningkatan skala bisnis menuju IKM modern yang marketable, profitable dan sustainable.

Baca juga: Permudah IKM Dapatkan Bahan Baku, Kemenperin Sediakan PPBB

Dari 2.091 pendaftar IFI tahun 2022, terpilih 40 IKM yang mengikuti coaching dan mentoring dari para pakar profesional melalui food camp dan selanjutnya melalui tahap penilaian hingga diputuskan dan ditetapkan tiga peserta terbaik dari masingmasing kategori.

Penghargaan IFCA merupakan Kompetisi Desain Nasional dengan tujuan untuk melahirkan desainer muda berbakat yang memiliki visi sustainability dalam bidang kriya dan fesyen.

Dari 622 pendaftar, dan dilakukan penjurian final pada 8 Desember 2022, dimana para peserta menampilkan prototipe yang telah diproduksi dan mempresentasikan konsep desain, dampak positif yang diberikan terhadap aspek ekonomi / sosial / lingkungan / budaya dan model bisnis di depan Tim Juri, maka telah ditetapkan 3 pemenang kategori fesyen dan 3 pemenang kategori kriya IFCA 2022.

Penghargaan Startup4industry sendiri merupakan penghargaan yang diberikan kepada startup yang teknologi atau solusinya memberikan dampak terbaik kepada IKM selama masa proyek implementasi pada Startup4industry 2022.

Startup4industry diharapkan dapat membentuk ekosistem solusi teknologi untuk industri yang memperkuat Ekosistem Industri 4.0.