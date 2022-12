FL Technics Bakal Kucurkan 25 Juta Dollar AS Untuk Bangun Hanggar Baru di Bali

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, LITHUANIA - Perusahaan jasa maintenance repair & overhaul (MRO) FL Technics bakal memperlebar bisnis dengan membangun hanggar baru di Bali. Nantinya, FL Technics bakal mengucurkan dana hingga 25 juta dollar AS.

Presiden Direktur FL Technics Indonesia Martynas Grigalavicius menyampaikan dana yang dikucurkan itu jauh lebih besar dari pembangunan hanggar FL Technics di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, yang hanya 15 juta dollar AS.

"Di Bali, kita merencanakan investasikan 25 juta dollar AS. Sedangkan di Jakarta 15 juta dollar AS. Jadi, total kami sudah 40 juta dollar AS investasi ke Indonesia," kata Martynas saat ditemui dalam acara Avia Solution Group Annual Meeting di Vilnius, Lithuania pada Jumat (9/12/2022).

Martynas menyatakan bahwa hanggar yang dibangun di Bali nantinya tiga kali lebih besar dari Jakarta. Sebaliknya, hanggar itu direncanakan bakal mulai beroperasi pada tahun depan.

"Di Bali, kami membuka hanggar tiga kali lebih besar hanggarnya dari Jakarta dan kita mulai mengoperasikan hanggar itu di tahun depan," jelasnya.

Lebih lanjut, Martynas mengungkapkan nantinya hanggar itu bakal menyerap 400 tenaga kerja lokal. Sementara itu, pekerja yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI) hanya mendapatkan sedikit kuota.

"Kita punya 300 orang pekerja di FL Technics Indonesia dan kalau kita buka di Bali maka total menjadi 700 orang. Dan di Jakarta hanya ada 4 orang luar Indonesia dari 300 orang pekerja. Jadi, kalau kami buka di Bali mungkin hanya akan bertambah menjadi 15 orang asing saja. Tapi, sisanya merupakan lokal. Kita menyerap banyak pekerja lokal," tukasnya.

Sebagai informasi, Perusahaan jasa MRO asal Lithuania, FL Technics telah mengekspansi Indonesia seiring dengan pertumbuhan bisnis dan memperluas target pasar. FL Technics mulai beroperasi di Indonesia dengan nama PT Avia Technics Dirgantara pada 2015.

Adapun FL Technics Indonesia memiliki hanggar di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Tak butuh waktu lama, FL Technics Indonesia mulai menarik perhatian maskapai dalam maupun luar negeri untuk melakukan pengecekan dan perbaikan pesawat di dekat Terminal 2 bandara tersebut.