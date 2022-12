JNE Raih Penghargaan "The Best Industry Marketing Champion 2022 Logistics Category"

Kiri Dahlan Iskan - Tengah Presiden Direktur JNE M Feriadi Soeprapto - Kanan Hermawan Kertajaya JNE meraih penghargaan Markplus “The Best Industry Marketing Champion 2022 Logistics Category” pada (8/12), di Ballroom Ritz Carlton Hotel Pacific Place Jakarta Selatan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – JNE kembali dianugerahi penghargaan bergengsi dari Markplus dengan meraih penghargaan “The Best Industry Marketing Champion 2022 Logistics Category” yang diberikan oleh Hermawan Kartajaya Founder & Chairman of M-Corp kepada Presiden Direktur JNE, Mohamad Feriadi Soeprapto”, pada (8/12), di Ballroom Ritz Carlton Hotel Pacific Place Jakarta Selatan.

MarkPlus, Inc. bekerja sama dengan Marketeers dan Indonesia Marketing Association (IMA) secara konsisten memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh Marketing yang bergengsi dan dihormati di Indonesia. Mereka harus menunjukkan keteladanan "marketing spirit" sekaligus memberikan dampak yang besar baik pada kinerja bisnis perusahaan mereka dan masyarakat luas melalui Industry Marketing Champion dan Marketeer of The Year.

M. Feriadi Soeprapto, Presiden Direktur JNE, mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan istimewa ini. “Mewakili seluruh karyawan dan manajemen JNE, kami mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada Markplus, sebagai penyelenggara penganugerahan skala nasional kepada para tokoh marketing tahun 2022 yang dinilai telah memberikan pengaruh baik untuk kinerja perusahaan”.

Komitmen JNE sebagai perusahaan ekspres dan logistik nasional, untuk konsisten berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian Bangsa, diwujudkan dalam berbagai langkah bisnis yang dapat menjadi peluang bagi masyarakat. Pengembangan bisnis pun terus dilakukan dengan meningkatkan kinerja berbagai sektor penting agar JNE memberikan kualitas pelayanan terbaik.

Feriadi juga menyampaikan bahwa JNE didirikan dengan tujuan utama membawa manfaat bagi seluruh stakeholder, pelanggan, mau pun para mitra sesuai dengan tagline kami yaitu, “Connecting Happiness”. Penghargaan ini pun begitu istimewa bagi seluruh karyawan JNE di seluruh Indonesia di usia JNE 32 tahun ini dengan tema Bangkit Bersama untuk mengemban amanah, mengantarkan paket ke seluruh pelanggan, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional agar dengan majunya logistik, bangkitnya ekonomi akan baik untuk kejayaan bangsa”, kata Feriadi.