Kembangkan Industri Berbasis Halal, Perusahaan Farmasi Ini Raih Penghargaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mendrong pertumbuhan industri berbasis halal karena terbukti mendatangkan surplus bagi pendapatan nasional.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan saat penganugerahan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2022, di Jakarta Convention Center, Jumat (9/12/2022).

Airlangga menyatakan, berdasarkan data The Global Islamic Economy Indicator in the State of Global Islamic Economy (SGIE) Report, indikator ekonomi syariah terus membaik dan di tahun 2022 Indonesia menduduki peringkat ke-4 di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirate Arab.

Peringkat tersebut lebih baik dibandingkan tahun 2018 yang saat itu masih di peringkat 10.

Di laporan yang sama, Indonesia adalah negara konsumen produk halal terbesar di dunia dan mencakup 11,34 persen dari pengeluaran halal global.

Baca juga: Perkuat Industri Halal, Kementerian Perindustrian Apresiasi Pelaku Usaha Melalui IHYA 2022

Karena itu, menurut Airlangga Hartarto pengembangan industri berbasis halal menjadi penting dan Indonesia mengekspor sekitar 46,7 miliar USD, antara lain makanan, fashion, farmasi dan kosmetik.

“Dengan impor produk halal sebesar 14,5 miliar USD, sehingga di sektor halal ini Indonesia surplus 32,2 miliar,” jelas Airlangga.

Tak heran, jika pemerintah memberikan apresiasi pada pelaku usaha yang mendukung program pemerintah mengembangkan sektor usaha berbasis halal.

Anugerah Halal Industry Awards (IHYA) 2022 adalah bentuk apresiasi pemerintah.

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR Ingatkan Bank Syariah Indonesia Harus Berorientasi kepada Industri Halal

Salah satu produsen yang mendapatkan penghargaan ini adalah Dexa Group.

Sebagai pelopor dalam penerapan riset produksi Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) yang telah tersertifikasi Sistem Jaminan Produk Halal, Dexa Group meraih Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2022 dalam kategori Best Halal Innovation.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tersebut sebagai apresiasi kepada industri yang telah berkontribusi dalam memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia.

Penghargaan Indonesia Halal Industry Awards 2022 tersebut diberikan Menteri Perindustrian (Menperin) RI, Agus Gumiwang kepada Pimpinan Dexa Group, Ferry Soetikno.

Baca juga: Presiden Canangkan Indonesia Jadi Pusat Industri Halal pada 2024

Pemberian penghargaan ini juga disaksikan Airlangga Hartarto.