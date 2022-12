Akhirnya IHSG Ditutup Menguat 0,29 Persen ke level 6.734, Saham GOTO Anjlok 6,45 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Setelah sepanjang pekan lalu berada di zona merah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona hijau pada Senin (12/12/2022).

Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG hari ini ditutup menguat 19,33 poin atau 0,29 persen ke level 6.734,45.

Mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI) via RTI Business dikutip dari Kontan.co.id, sepanjang perdagangan IHSG bergerak di zona merah dan baru mulai menyentuh zona hijau jelang penutupan perdagangan.

Sembilan sektor menopang penguatan IHSG dari total 11 sektor di BEI. Sektor yang menguat paling tinggi adalah sektor barang konsumer primer 1,21 persen.

Sektor transportasi naik 1.06 persen. Sektor properti dan real estate bertambah 0,78%.

Kemudian sektor kesehatan juga naik 0,73%. Sektor energi menguat 0,54%. Sektor perindustrian mendaki 0,22%.

Lalu sektor keuangan naik 0,18%. Sektor barang barang baku tumbuh 0,16%. Sektor barang konsumer non primer naik tipis 0,04%.

Sementara dua sektor lainnya berada di zona hijau adalah sektor teknologi anjlok 2,35% serta sektor infrastruktur terkoreksi 0,24%.

Total volume perdagangan saham di BEI pada Senin mencapai 22,27 miliar saham dengan total nilai transaksi Rp 12,07 triliun. Ada 316 saham yang naik dan 226 saham yang turun serta 162 saham yang tidak berubah.

Top Gainers di LQ45 adalah:

1. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) 5,66% ke Rp 9.800 per saham

2. PT Medco Energi Internastional Tbk (MEDC) 5,12% ke Rp 1.130 per saham

3. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) 4,97% ke Rp 3.800 per saham

Top Losers di LQ45 adalah:

1. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) 6,70% ke Rp 1.045 per saham

2. PT Bank Jago Tbk (ARTO) 6,52% ke Rp 3.300 per saham

3. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) 6,45% ke Rp 87 per saham

(Noverius Laoli)

Sumber: Kontan