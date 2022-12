Jasa Marga Sebut Tak Akan Terapkan One Way Saat Nataru

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyatakan, tidak akan menerapkan rekayasa lalu lintas dengan mengubah jalur atau (one way) pada puncak arus mudik natal dan tahun baru yang dimulai tanggal 18 Desember 2022 mendatang.

Direktur Utama PT Jasa Marga, Subakti Syukur mengatakan, pihaknya bakal mengalihfungsikan sejumlah tol yang belum beroperasi untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik maupun arus balik.

"Kita hitung berbagai macam strategi. Jadi alhamdulilah dari trafic yang sudah kita perkirakan untuk natal dan tahun baru ini tidak perlu adanya one way," kata Subakti Syukur dalam acara Ngopi BUMN di Gedung Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Senin (12/12/2022).

Baca juga: Jelang Nataru, Ridwan Kamil Pastikan Polri Bakal Perketat Penjagaan Objek Vital di Jawa Barat

Subakti berujar, kebijakan itu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan sektor bisnis yang kerap terjadi di sejumlah tempat istirahat atau rest area. Sehingga menurutnya, peniadaan rekayasa lalu lintas one way itu disebut menjadi opsi tambahan.

"Memang kita harapkan nanti kepadatan disitu juga akan berdampak positif kepada bisnis-bisnis di rest area nanti," tutur dia.

"Jadi pengaturan-pengaturan rest ara, manajemen rest area harus dengan baik, waktunya buka-tutupnya. Sehingga bisnis disitu, UMKM itu masih berjalan dengan baik dan tidak stuck," lanjutnya.

Meski begitu, kata Subakti, pihaknya tetap menyiapkan sejumlah rambu-rambu jika sewaktu-waktu diterapkan rekayasa lalu lintas atau one way.

"Bukan kita tidak kita siapkan, karena sebagaimana kita ketahui, pada saat one way itu rest area harus tetap hidup. Sehingga perambuan tetap kita siapkan, walaupun di strategi perencanaannya nanti one way itu tidak terjadi," tegasnya.

Disisi lain, Subakti mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas di titik yang kerap menimbulkan kepadatan seperti di Tol Jakarta-Cikampel KM 48, KM 66, KM 70 dan KM 72.

"Kami juga sudah ada rencana lalu lintas, mengadaptasi kepadatan lalin itu menjadi supaya berjalan baik di ruas Jakarta-Cikampek dan Palimanan KM 185, KM 188," tegasnya.