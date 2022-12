Mulai Januari 2023, Pengguna Bus Transjakarta Bisa Beli Tiket dengan GoPay

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta akan menggunakan dompet virtual Go-Pay untuk pembayaran tiket perjalanan bus Transjakarta.

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para pengguna untuk membeli tiket.

Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara PT Transportasi Jakarta dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk di Halte CSW Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Menyusul ditandatanganinya MoU, kolaborasi GoTo dan Transjakarta pada tahap awal ditandai dengan terintegrasinya GoPay dengan aplikasi Tije.

Head of Payments and Financial Services GoTo Financial, Hans Patuwo mengatakan, kerjasama ini secara aktif akan berlangsung per Januari 2023.

"Dengan MoU ini pelanggan bisa langsung beli tiket dan bayar di aplikasi TiJe," ucap Hans dalam kesempatan tersebut, Selasa (13/12/2022).

"GoPay akan tersedia sebagai opsi pembayaran di aplikasi mobile TiJe, untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna Transjakarta, seperti membeli tiket hingga mendapatkan informasi rute dan halte.

Pembayaran nontunai dengan GoPay di aplikasi TiJe dapat dilakukan mulai Januari 2023," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Transjakarta, Yana Aditya menyampaikan, kolaborasi ini memperkuat visi Transjakarta untuk menghubungkan kehidupan Jakarta, dengan semakin memperluas pilihan moda transportasi yang lebih banyak serta cara pembayaran yang lebih mudah.

Yana juga mengatakan nota kesepahaman yang segera diikuti dengan beberapa langkah lanjutan ini akan dapat meningkatkan jumlah pelanggan yang pada akhir tahun ini yang telah mencapai lebih dari 800 ribu per hari.

"Mobilitas masyarakat perkotaan yang tinggi mengingatkan akan pentingnya kolaborasi dan integrasi dengan berbagai pihak termasuk pelaku industri teknologi seperti GoTo dengan GoPay," pungkas Yana.