Sandiaga Uno: OK OCE Ciptakan 1,4 Juta Lapangan Kerja dari Sabang Sampai Marauke

Founder OK OCE yang juga Menparekraf RI Sandiaga Uno saat Launching Pasar dan Ulang Tahun ke-6 OK OCE.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan sosial OK OCE telah memasuki perjalanan ke enam tahun sejak diluncurkan.

Founder OK OCE yang juga Menparekraf RI Sandiaga Uno mengatakan bahwa OK OCE telah memiliki pengenalan di atas 66 persen.

Sandiaga mencatat OK OCE telah menciptakan manfaat 1,4 juta lapangan kerja.

“Dari survei, brand OK OCE ini memiliki tingkat pengenalan diatas 66 persen, jadi OK OCE sudah dikenal dari Sabang sampe Merauke,” kata Sandi saat Launching Pasar dan Ulang Tahun OK OCE, Naraya Rawamangun, Jakarta, dikutip Selasa (13/12/2022).

“Tantangan kita dalah mempertahankan brand yang sudah ternama ini untuk aktivitas perdagangan atau wirausaha kita sehari-hari,” sambungnya

Sandi juga memberikan tipsnya agar pelaku UMKM khususnya di OK OCE melaksanakan 3G, yaitu Gercep (Gerak Cepat), Geber (Gerak Bersama), Gaspol (Gapai Semua Potensi Lapangan Kerja).

“Kita juga mendorong anak-anak muda, seperti Magang Merdeka karena 70 persen ekonomi kita akan didorong anakanak muda yang masuk ke usia produktif,” urainya.

Sandi menceritakan, Elon Musk pernah menggambarkan kesuksesannya tercapai berkat kebiasaan akan rasa ingin tahu yang tinggi.

Rasa keingintahuan tinggi inilah, kata Sandi, yang menjadikan Elon Musk membuat Tesla, Spacex hingga Twitter.

“Teman-teman jangan pernah berhenti berimajinasi karena dengan kita kreatif akan menemukan hal yg baru untuk kehidupan kita. Hilangkan sekat diantara kita, ciptakan kolaborasi agar OK OCE terus kompak dan berkembang”,” ungkap Sandi.

“Saya merinding saat disalami Presiden Amerika Joe Biden, beliau berbicara bahwa indonesia memiliki Sumber Daya Alam, memiliki negeri yang indah, dan masyarakat yang ramah. Dan terakhir Indonesia memiliki posisi kepemimpinan yang sangat megah,” tambahnya.

Sandi ingin ke depannya, OK OCE terus menekankan inovasi, adaptif dan kolaborasi.

“Saya ucapkan selamat kepada OK OCE, kalian adalah agen perubahan. Jadi mari semangat terus membantu langkah pemerintah indonesia emas dengan membuka lapangan kerja baru untuk peningkatan ekonomi masyarakat,” ucap Sandi.

Sandiaga menambahkan, jika ekonomi gelap maka UMKM harus menjadi penerang dengan berkolaborasi.

Tidak hanya bekerjasama tetapi UMKM dituntut untuk Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif.