Indonesia Perluas Kerja Sama Perdagangan dan Investasi dengan Tiongkok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Republik Rakyat Tiongkok melalui Pemerintah Daerah Ningbo menggelar acara matchmaking Ekonomi dan Perdagangan dengan Indonesia bersama negara-negara anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Melalui kegiatan ini, Dewan Tiongkok untuk Komite Promosi untuk Perdagangan Internasional (CCPIT) Ningbo bersama perwakilan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk kerja sama perdagangan.

Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Ningbo dengan negara-negara RCEP khususnya Indonesia dapat memberikan peluang baru yang menguntungkan untuk kedua pihak.

Pertama, perjanjian kerja sama ini akan mempererat hubungan diplomatis antara kedua negara, khususnya Pemerintah Daerah Ningbo dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Kedua, kerja sama yang diadakan dapat meningkatkan peluang investasi dan perdagangan, baik untuk Tiongkok sendiri maupun untuk Indonesia dan negara-negara RCEP.

Ketua of Ningbo Council for the Promotion of lnternatlonal Trade and Ningbo International Chamber of Commerce Xu Guangxian, mengatakan kerja sama untuk memperkuat bisnis dengan negara-negara anggota RCEP.

"Kerja sama ini membuat langkah-langkah praktis untuk memperluas ruang pertukaran ekonomi dan perdagangan dan menunjukkan hasil praktis dalam memperkuat pertukaran non-pemerintah. Menambah dorongan baru bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah," tutur Guangxian, di Hotel Mandarin Oriental, Selasa (13/12/2022).

Indonesia dan Tiongkok banyak melakukan kerja sama proyek jangka panjang yang bermanfaat untuk masyarakat banyak, yang sedang berjalan tahun ini adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Tidak hanya itu, Tiongkok dan Indonesia akan lebih banyak melakukan proyek bersama, misalnya adalah pembangunan kawasan industri yang direncanakan hadir di beberapa titik di Indonesia, seperti di Kalimantan Utara.