War of Talent, Deretan Perusahaan Ini Dinilai Sukses Cetak Pemimpin Hebat dari Dalam

Kegiatan ‘Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2022.’

Laporan Wartawan Tribunnews, Hasiolan Eko Purwanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Belakangan ini perebutan talenta-talenta terbaik (war of talents) masih memanas. Para talenta terbaik ini jumlahnya langka, tapi dibutuhkan banyak perusahaan.

Selain diramaikan oleh korporasi-korporasi besar yang sudah lama beroperasi, pemain baru startup bermunculan, baik itu bidang financial technology, atau teknologi lainnya.

Atas kelangkaan talenta terbaik dan kondisi industri saat ini yang dipengaruhi oleh VUCA (volatililty-uncertainty-complexity-ambiguity), maka SWA dan dan NBO Indonesia kembali mengadakan ajang asesmen dan kompetisi Program Pengembangan Kepemimpinan (Leadership Development Program) di kalangan perusahaan.

Perusahaan-perusahaan yang mampu mencetak talenta pemimpin bisnis secara optimal dari dalam organisasinya sendiri (creating leaders from within) mempunyai kesempatan lebih besar mengatasi tantangan penyediaan best talents, sekaligus unggul dalam persaingan.

Ini karena perusahaan-perusahaan tersebut tak perlu lagi terperangkap dalam situasi war for talents. Biaya penyediaan best talents relatif lebih murah (dibandingkan membeli atau merekrut dari luar).

Dengan ditumbuhkan dari dalam (home-grown), para best talent tersebut berkembang seiring dengan penanaman nilai-nilai inti (core values) dan kultur perusahaan.

Perusahaan-perusahaan terbaik dalam mencetak para pemimpin bisnis dari dalam itu disebut sebagai ‘Leaders Factory’ atau ‘Leaders Creator’.

Kedua istilah untuk menggambarkan adanya proses yang sistematis, berkesinambungan, dan didukung oleh eksekutif senior perusahaan.

Dalam menciptakan Leader Creator, jumlah dan tingkat kesiapan (succession readiness) yang harus dipenuhi juga makin beragam dan berat, karena pemimpin harus tanggap terhadap tantangan perubahan yang begitu cepat, dengan kompleksitas yang tinggi, dan menjalankan prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan. Para agile leader harus memiliki modal yang kapabiltas yang kuat.

Baru-baru ini SWA dan NBO Indonesia tahun ini menyelenggarakan ‘Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2022’, sebagai ajang penilaian perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam program mencetak pemimpin bisnis dari dalam perusahaan.

“Dalam kompetisi ini, proses penjurian dilakukan secara virtual. Perusahaan - perusahaan finalis diundang mempresentasikan program Creating Leaders from Within yang dilakukan masing-masing perusahaan via Zoom Meeting di hadapan Dewan Juri pada tanggal 25, 26, dan 27 Oktober 2022,” kata Kemal E. Gani Group Chief SWA Media di Jakarta (15/12/2022).

Selanjutnya dewan juri memberikan penilaian berdasarkan 5 parameter yang telah ditetapkan, yaitu: Corporate strategy and HC blueprint; Leadership development program: framework and strategy; Implementation and innovation of LDP; Result: Leaders born from within & succession readiness, dan Business impact.

Ada sekitar 20 perusahaan yang masuk deretan bintang dari dalam berdasarkan penilaian dewan juri.

Dari sektor keuangan, misalnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Federal International Finance (FIFGROUP), dan PT Pegadaian. Lalu, di sektor energi dan penunjang energi, ada nama-nama top seperti PT PLN (Persero), Mubadala Energy Indonesia, PT Badak NGL, PT Elnusa Tbk., dan PT PLN Indonesia Power.

Lalu, PT PP (Persero) Tbk, TechConnect, PT Astra International Tbk. - Toyota Sales Operation, PT Citilink Indonesia, PT Bumi Jasa Utama (Kalla Transport & Logistics), PT Amartha Mikro Fintek, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk., PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk., dan PT Indesso.

Setelah penjurian dan menemukan pemenangnya, SWA, NBO Indonesia dan SWA Network menggelar Hybrid Event Conference & Awarding: Indonesia Best Companies in Creating Leaders From Within Award 2022 dengan tema ‘Creating Agile Leaders for Sustainable Business’ pada Kamis, 15 Desember 2022 di Hotel Shangri-La Jakarta.

Gelaran tahun ke-8 ini menghadirkan star speaker Candice Smit, Global Manager: Customer Enablement Thomas United Kingdom dan Ronny Supardi, Head of Indonesia Talent and Learning Solutions LinkedIn.

Menurut Susanna Hartawan, Managing Director NBO Indonesia, kompetisi Best Companies in Creating Leaders from Within 2022 sangat seru. “Skor antara satu perusahaan dan yang lain sangat berdekatan. Banyak perusahaan yang naik kelas setelah beberapa tahun mengikuti kompetisi ini,” ujarnya.