Kementerian PUPR Gandeng Pemerintah Jepang Tingkatkan Teknologi Irigasi dan Drainase

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melakukan kerja sama dengan Rural Development Bureau of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (MAFF) di bidang teknologi irigasi dan drainase.

Pertukaran teknologi yang ketiga kalinya ini, bertujuan untuk mencari solusi beberapa tantangan dalam mencapai ketahanan pangan yakni pertumbuhan penduduk, keandalan air, alih fungsi lahan dan kondisi kinerja jaringan irigasi yang sudah menurun.

Direktur Jenderal SDA, Jarot Widyoko mengatakan, program kerjasama selama 3 tahun ini pelaksanaannya mencakup Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi dengan Perspektif Lingkungan yang Lebih Baik, Penggunaan Teknologi Maju (Penginderaan Jauh) dan Pemanfaatan Prediksi Cuaca Dalam Pengelolaan Sistem Irigasi.

Kerja sama ini telah dimulai dengan pelaksanaan dialog antara kedua negara pada 23 November lalu di Jakarta.

Dialog itu membicarakan kebijakan dan teknis pengembangan. Kemudian, pengelolaan irigasi dan strategi untuk sistem pangan berkelanjutan, penggunaan teknologi satelit dalam irigasi, estimasi genangan banjir menggunakan data satelit, serta pencegahan kerusakan banjir dengan menggunakan prakiraan cuaca.

Selain itu, Dirjen SDA juga menyampaikan program food estate yang dilaksanakan di Indonesia.

“Dalam rangka menuju ketahanan pangan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah mengembangkan program food estate yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara," kata Jarot Widyoko dalam keterangannya, Minggu (17/12/2022).

Director of Overseas Land Improvement Cooperation Office, Rural Development Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Hiromichi Kitada menyampaikan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang di bidang irigasi dan drainase sebenarnya telah dilakukan sejak lama.

“Lebih dari 50 tahun sejak dikirimkannya para ahli di bidangnya dari kementerian kami, sampai saat ini total lebih dari 150 orang yang dikirimkan termasuk para pakar dari lembaga swasta yang dikirim menggunakan dana bantuan,” ujar Kitada.

Kitada menjelaskan dampak dari anomali cuaca yang tidak menentu di berbagai belahan dunia sangat mempengaruhi tingkat produksi pangan. Untuk itu sudah seharusnya ada upaya dalam mengembangkan program ketahanan pangan.

Kerja sama dengan MAFF ini diharapkan dapat mempererat hubungan dan kontribusi dalam pengembangan sektor irigasi dan drainase di Jepang dan Indonesia hingga tahun 2025.

Seperti halnya kerja sama yang sudah terjalin selama ini dalam kegiatan Komering Irrigation Project, Rentang Irrigation Modernization Project, dan Bali Beach Conservation Project.