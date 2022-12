Natal dan Tahun Baru: Garuda Siapkan 1,3 Juta Kursi, ASDP Tingkatkan Kapasitas Dermaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah operator transportasi mulai bersiap untuk menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023 yang tinggal hitungan hari.

Operator transportasi udara hingga kereta api menambah kapasitas kursi untuk mengantisipasi membludaknya penumpang.

Berikut persiapan sejumlah operator transportasi menyambut Nataru.

Baca juga: Daftar 8 Jalan Tol yang Dibuka Gratis untuk Libur Nataru

1. Garuda Indonesia Grup Siapkan 1,3 Juta Kursi

Garuda Indonesia Group melalui layanan penerbangan full service Garuda Indonesia dan low cost carrier (LCC) Citilink, mempersiapkan sedikitnya 1,3 juta kursi penerbangan pada periode peak season Natal dan Tahun Baru 2022/ 2023 yang diproyeksikan akan berlangsung dari tanggal 18 Desember 2022 – 8 Januari 2023.

Pesawat Garuda Indonesia (airlines-inform.com)

Optimalisasi kesiapan kapasitas penerbangan tersebut sejalan dengan proyeksi peningkatan demand perjalanan transportasi udara pada periode libur akhir tahun.

Optimalisasi kapasitas penerbangan tersebut terdiri dari 503.407 kursi penerbangan untuk rute domestik dan 116,267 kursi penerbangan untuk rute International yang akan dilayani oleh Garuda Indonesia. Sementara Citilink mempersiapkan sedikitnya 684.682 kursi penerbangan untuk rute domestik dan 34,560 kursi penerbangan untuk rute internasional.

Ketersediaan kursi penerbangan pada periode peak season Nataru tersebut turut ditunjang oleh langkah penambahan frekuensi serta pengoperasian bigger aircraft yang dilaksanakan Garuda Indonesia Group (Garuda Indonesia dan Citilink) pada sejumlah rute penerbangan yang memiliki potensi pertumbuhan demand penumpang yang tinggi.

"Penambahan frekuensi telah dilaksanakan secara bertahap sejak periode akhir November 2022 pada sejumlah rute penerbangan," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra.

Adapun beberapa rute Garuda Indonesia yang telah dioptimalkan melalui penambahan frekuensi diantaranya adalah rute Jakarta – Medan pp yang sebelumnya dilayani 24 kali per minggu menjadi 35 kali per minggu, Jakarta – Semarang pp yang sebelumnya dilayani 11 kali per minggu menjadi 21 kali per minggu, Jakarta – Surabaya pp dari yang sebelumnya dilayani 45 kali per minggu menjadi 50 kali per minggu, Jakarta – Palembang pp dari yang sebelumnya dilayani 14 kali per minggu menjadi 18 kali per minggu, Jakarta – Batam pp yang sebelumnya dilayani 11 kali per minggu menjadi 14 per minggu hingga rute penerbangan Jakarta – Makassar pp dari yang sebelumnya dilayani 27 kali per minggu menjadi 35 kali per minggu.

2. Kereta Api Indonesia Tambah 52 KA per Hari

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyatakan menambah kereta api jarak jauh dalam melayani libur Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Baca juga: Amankan Operasional Angkutan Natal dan Tahun Baru Kereta Api, KAI Siagakan Ribuan Petugas

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menyampaikan KAI menambah perjalanan 51 kereta api per hari dengan mengoptimalkan sarana siap operasi selama libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 atau Nataru, mulai 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023.

Istimewa (Shutterstock)

3. ASDP Indonesia Ferry tingkatkan kapasitas dermaga