Jelang Penutupan, Wali Kota Jakarta Utara Sambangi Dazzling Jewelry Festival di Mall Kelapa Gading

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Central Mega Kencana (CMK) kembali menyelenggarakan pameran berhiasan bertajuk Dazzling Jewelry Festival (DJF) yang berlangsung pada tanggal 7-18 Desember 2022 di The Forum, Mall Kelapa Gading 3. Pada kesempatan ini, CMK menampilkan koleksi dari 3 brand, yakni MONDIAL, Frank & co., dan The Palace Jeweler.

Kehadiran DJF sendiri menjadi sebuah destinasi tepat bagi semua orang yang ingin mencari hadiah spesial, terutama di momen akhir tahun ini. Sebelum digelar di Jakarta, DJF juga sudah hadir di kota lainnya seperti Medan, Sumatera Utara. Berpengalaman lebih dari 50 tahun, CMK selalu berkomitmen dalam menghadirkan koleksi perhiasan yang tidak hanya cantik, namun juga berkualitas.

DJF sendiri sudah berakhir dan ditutup kemarin pada tanggal 18 Desember 2022. Pameran perhiasan andalan CMK ini akan kembali lagi pada tahun depan, yaitu tahun 2023 mendatang. Tentunya dengan kejutan dan promo menarik lain yang akan berbeda dari tahun ini.

Mendapatkan Kunjungan dari Wali Kota Jakarta Utara

Wali Kota Jakarta Utara dan Istri di Booth The Palace Jeweler, DJF 2022

Tidak hanya menjadi destinasi bagi para penggemar dan kolektor perhiasan, keberadaan DJF juga mendapat perhatian dari pemerintah kota Jakarta Utara, area pameran ini diselenggarakan. Hal ini ditandai dengan kedatangan Wali Kota Jakarta Utara bersama istrinya yang mengunjungi pameran perhiasan DJF.

Pada Sabtu. 17 Desember 2022, Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim bersama sang istri, Yenny Nursanti berkunjung ke pameran perhiasan DJF yang diadakan di The Forum, Mall Kelapa Gading 3, Jakarta Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Maulana Hakim juga menyampaikan rasa terima kasih karena CMK telah menggelar Dazzling Jewelry Festival di wilayah administrasi pemerintahannya, Jakarta Utara.

Ali Maulana Hakim, Wali Kota Jakarta Utara mengatakan, “Saya berterima kasih karena CMK sudah menyelenggarakan pameran perhiasan seperti ini di Mall Kelapa Gading. Keberadaan pameran seperti ini sangat bagus karena jarang sekali ditemui. Biasanya, kalau beli perhiasan itu hanya di toko. Dengan pameran seperti ini, makin banyak orang yang berani untuk membeli perhiasan, karena tidak takut untuk datang ke toko.”

Memiliki format open exhibition, DJF menghadirkan pengalaman belanja yang lebih fleksibel. Pengunjung bisa langsung bertanya seputar perhiasan yang ditampilkan ataupun mencari item perhiasan sesuai kebutuhan.

Menurut Ali Maulana Hakim, pameran semacam DJF ini harus terus diselenggarakan ke depannya. Ia pun berharap Dazzling Jewelry Festival bisa diadakan di mal-mal lain yang ada di wilayah Jakarta Utara.

“Saya berharap pameran perhiasan bisa lebih sering diadakan di mal lain di Jakarta Utara, karena di wilayah Jakarta Utara ada banyak mal lainnya yang bisa digunakan untuk mengadakan pameran perhiasan seperti ini. Sebagai contoh, Pluit, ataupun daerah-daerah di Jakarta Utara lain punya mal besar seperti di Kelapa Gading,” terangnya.

Terdapat Beragam Hadiah dan Hiburan di DJF

Suasana Dazzling Jewelry Festival di The Forum, Mall Kelapa Gading 3

Tidak hanya diramaikan oleh booth pameran yang diisi oleh brand perhiasan naungan CMK, DJF pun menghadirkan rangkaian acara menarik bagi para pengunjung. Pameran perhiasan ini diisi dengan penampilan band, guest star, hingga sesi dari komunitas.

Selain itu, DJF juga memberikan berbagai penawaran menarik bagi pengunjung yang melakukan pembelian, seperti promo cincin nikah dan cincin tunangan, promo hemat hingga Rp10 juta, hingga best deal promo.

Para pengunjung pun berkesempatan mendapat grand prize melalui undian berhadiah yang akan diumumkan pada penghujung pameran. Grand prize DJF ini di antaranya berupa hadiah perhiasan emas dan berlian dengan total hadiah puluhan juta rupiah hingga tiket liburan ke Jepang & Thailand.

Dazzling Jewelry Festival 2022 hadir untuk menjawab antusiasme para peminat perhiasan di Jakarta dan sekitarnya. Momen ini dapat dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk melengkapi koleksi perhiasan mereka.

Pameran berlangsung selama satu minggu, mulai dari tanggal 7-18 Desember 2022. DJF juga dimeriahkan dengan berbagai rangkaian acara menarik, mulai dari band performance, choir, acapella, serta Christmas Performance dari Barry Likumahuwa & friends untuk menyambut Natal.

Untuk detail informasi mengenai DJF 2022 yang digelar di The Forum, Mall Kelapa Gading 3 Jakarta, telah tersedia di website resmi CMK. Update terkait koleksi perhiasan berlian terbaru dari CMK pun dapat diakses melalui akun Instagram resmi MONDIAL, Frank & co., dan The Palace Jeweler.

Di samping itu, CMK juga memiliki CMK Club, sebuah loyalty program yang dikhususkan bagi pencinta perhiasan di Indonesia. Platform ini pun menyediakan informasi mengenai launching produk terbaru dan berbagai promo dari CMK.