Produsen Chip Jepang Renesas Hentikan Operasi di Pabrik Beijing Menyusul Penyebaran Covid-19

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Produsen semikonduktor asal Jepang Renesas Electronics Corp telah menghentikan operasi di pabrik chip Beijing,China karena infeksi Covid-19.

Dalam pernyataannya yang diungkapkan hari ini, Senin (19/12/2022), Renesas mengatakan akan menutup pabrik tersebut selama beberapa hari.

Dikutip dari Reuters, ini menjadi salah satu penangguhan pertama yang dilakukan pabrikan besar asing di China, menyusul lonjakan kasus Covid-19.

Renesas merupakan produsen chip mobil terkemuka di dunia. Perusahaan ini mengatakan telah menghentikan operasi di pabrik Beijing pada Jumat (16/12/2022).

Pabrik tersebut sebagian besar memproduksi chip semikonduktor yang digunakan dalam mesin industri dan peralatan rumah tangga.

Produsen chip itu dapat mengganti output yang hilang dengan stok yang ada dan memperkirakan tidak banyak dampak "yang terjadi" dari penghentian tersebut, kata seorang juru bicara perusahaan.

Namun, penghentian operasi di pabrik tersebut menjadi tanda dari potensi efek ekonomi lanjutan bagi pabrikan asing di China akibat krisis Covid-19 yang memburuk.

Lonjakan kasus Covid-19 baru -baru ini di China telah melanda pusat-pusat kota besar dan menyapu lantai perdagangan di Beijing dan menyebar dengan cepat ke Shanghai, yang menjadi pusat keuangan di negara itu.

Pelonggaran atas langkah-langkah kebijakan Covid-19 di China awal bulan ini telah memicu gelombang infeksi yang masih terus meningkat.

Pakar kesehatan mengatakan bahwa China saat ini mungkin harus mengerahkan tenaga ekstra untuk melindungi populasi yang tidak memiliki kekebalan alami dan memiliki tingkat vaksinasi yang rendah di kalangan orang tua.

Renesas, yang membuat sekitar sepertiga dari semua chip mikrokontroler yang digunakan oleh pembuat mobil dunia, adalah salah satu dari banyak pabrikan besar Jepang yang beroperasi di China. Perusahaan ini juga memiliki pabrik di kota Suzhou, China.

Setiap gangguan yang terjadi di China, dapat berpengaruh terhadap produsen mobil asal Jepang, mengingat kehadiran manufaktur mereka yang besar di Negeri Tirai Bambu.

Perusahaan otomotif Jepang, baik Toyota Motor Co Ltd maupun Nissan Motor Co Ltd tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai operasi mereka di China.