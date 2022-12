Lahirkan Pemimpin Terbaik, BRI Jadi Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within Awards

BRI sebagai Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within Awards 2022.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengembangan sumberdaya manusia menjadi salah satu fokus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk menghadapi tantangan sekaligus untuk menggerakkan bisnis yang berkelanjutan.

Salah satunya adalah dengan melahirkan pemimpin berkualitas dengan menciptakan talenta berkualitas. Capaian tersebut ditunjukkan dengan penghargaan yang diterima BRI sebagai Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within Awards 2022.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Majalah SWA sebagai apresiasi bagi BRI yang berhasil mengimplementasikan praktik-praktik HR Excellent dan mempersiapkan talenta-talenta BRI.

Pencapaian ini juga menjadi bukti bahwa perseroan mampu menunjukan keberhasilan yang telah dijalankannya sebagai “Home to the Best Talent”.

Dalam prosesnya, BRI melakukan perekrutan, kemudian identifikasi dan seleksi talent, untuk menjadi next leader dengan pola pengembangan yang komprehensif hingga proses succession planning yang terstruktur dan tersistem (platform Brilliance). Dengan demikian, BRI menjamin ketersediaan dan kesiapan pemimpin di setiap layer.

Direktur Human Capital BRI Agus Winardono mengatakan, BRI akan terus berkomitmen untuk menjalankan amanah dengan menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki wawasan global.

"Kami berterima kasih atas pencapaian ini. BRI optimistis dan terus berupaya menciptakan kinerja human capital yang unggul untuk membangun ekonomi negeri dan memberi makna Indonesia," ungkapnya.

BRI sendiri berhasil mencetak leaders, khususnya di jajaran Top Management yang bersumber dari internal BRI. Saat ini, 78 persen Top Leaders BRI atau 14 dari 18 orang di posisi Direksi dan SEVP merupakan talenta dari dalam perusahaan. Hal tersebut membuktikan eksistensi BRI dalam melakukan grooming dan nurture talent melalui Leadership Development Program yang diimplementasikan secara holistik.

Selain program pendidikan dan development yang komprehensif, individual development program (BRILiaN Development Plan) masing-masing Leader juga dilengkapi dengan BRILiaN Coaching dan Mentoring Program.

Saat ini, BRI telah memiliki 185 Coach Internal yang telah tersertifikasi oleh International Coaching Federation (ICF), mendampingi para next leader tersebut sebagai partner dalam menjalankan development program-nya masing-masing. Berbagai pendidikan tersebut diadakan untuk menambah wawasan global bagi para talent sehingga turut memberikan kesempatan untuk melakukan networking secara luas.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, BRI berhasil mendapatkan skor total 92,57 yang terdiri dari aspek Corporate Strategy & HC Blueprint (bobot 15%) dengan skor perolehan 93,00; aspek Leadership Development Program: Framework and Strategy (bobot 20%) dengan skor 92,40; dan aspek Implementation and Innovation of LDP (bobot 25%) dengan skor 91,60.

Kemudian aspek Result: Leaders Born from Within & Succession Readiness (bobot 30%) dengan skor 93,40 dan aspek Business Impact (bobot 10%) dengan skor 92,20. Dengan perolehan skor tersebut, BRI mendapatkan predikat Excellent dan berada pada peringkat pertama dalam ajang Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2022.