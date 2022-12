Yen Melonjak ke Level Tertinggi Setelah BOJ Berikan Kejutan pada Perubahan Kebijakan Moneternya

Ilustrasi mata uang yen Jepang. Yen melonjak ke level tertinggi dalam empat bulan terakhir terhadap dolar AS pada hari ini, Selasa (20/12/2022).

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Yen melonjak ke level tertinggi dalam empat bulan terakhir terhadap dolar AS pada hari ini, Selasa (20/12/2022).

Penguatan yen terjadi setelah Bank of Japan (BOJ) mengejutkan pasar keuangan dengan memutuskan untuk meninjau kembali kebijakan kontrol kurva imbal hasil (yield) dan memperluas rentang perdagangan untuk imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun.

Sementara itu, BoJ mempertahankan suku bunga acuannya di level -0,1 persen dan imbal hasil 10 tahun sekitar nol. Namun, bank sentral Jepang memutuskan untuk memperlebar imbal hasil jangka panjang menjadi 50 basis poin dari sebelumnya 25 basis poin.

Dolar AS terakhir turun 3,5 persen menjadi 132,25 yen. Sementara dolar AS mencapai level terendah 132 yen pada pertengahan Agustus.

Sebagian besar analis memperkirakan tidak ada perubahan kebijakan moneter sampai masa jabatan 10 tahun Gubernur BOJ, Haruhiko Kuroda, berakhir pada Maret 2023.

"Ini benar-benar di luar kotak. Kami melihat mereka mulai menguji pasar tentang strategi keluar. Untuk dolar-yen, kita bisa melihat penembusan di bawah 130. Ini sangat terjangkau tahun ini," kata manajer cabang di perusahaan jasa keuangan State Street, Bart Wakabayashi, yang dikutip dari Reuters.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah Jepang (JGB) 10 tahun melonjak menjadi 0,46 persen dari batas sebelumnya di 0,25 persen. Itu menarik imbal hasil Treasury AS, dengan imbal hasil Treasury AS 10-tahun melonjak ke level tertinggi bulan ini di 3,711 persen.

Indeks dolar AS, yang mengukur mata uang AS terhadap yen dan lima mata uang utama lainnya termasuk euro dan poundsterling, turun 0,6 persen menjadi 103,99, dalam kisaran perdagangan bulan ini dari 103,44 hingga 105,90.

Indeks dolar AS telah bergerak di atas kisaran itu sebelum pengumuman BOJ, karena investor terus mengawasi langkah Federal Reserve AS (The Fed) mengenai suku bunga yang lebih tinggi.

Penguatan yen yang luas, dengan euro jatuh 3,3 persen ke level terendah sejak akhir September di 140,17 yen dan poundsterling juga meluncur sekitar 3,4 persen ke level terendah sejak 12 Oktober di 160,34 yen.

Terhadap dolar AS, euro naik 0,2 persen pada level 1,0628 dolar AS dan poundsterling naik 0,07 persen lebih tinggi menjadi 1,2154 dolar AS.

Dolar Australia jatuh lebih dari 3,6 persen menjadi 88,34 yen dan dolar Selandia Baru merosot 3,8 persen menjadi 83,82 yen, yang masing-masing merupakan rekor terendah dalam dua bulan terakhir.

Pada jumpa pers pasca pengumuman kebijakan BOJ, Haruhiko Kuroda berusaha menekankan perubahan itu bukan kenaikan suku bunga, tetapi untuk meningkatkan fungsi pasar obligasi. Dia menegaskan kembali bahwa terlalu dini untuk membahas jalan keluar dari stimulus.

"Diberitahukan bahwa yen telah mempertahankan kekuatannya setelah pengumuman, menunjukkan pasar tidak mempercayai Kuroda," kata kepala Strategi FX di Rabobank, Jane Foley.

"Semua pasar melihat di sini adalah bahwa Bank of Japan telah membuka pintu menuju pengetatan kebijakan lebih lanjut dan pasar tampaknya cukup yakin yang bisa datang pada musim semi," tambah Foley.