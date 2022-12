Gubernur BI: Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun Depan Cuma 2,6 persen

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun depan hanya 2,6 persen year on year [yoy] atau lebih rendah dari perkiraan 2022 sebesar 3 persen yoy.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 diprediksi akan melambat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun depan akan sebesar 2,6 persen year on year [yoy] atau lebih rendah dari perkiraan 2022 yang sebesar 3 persen yoy.

“Perlambatan ekonomi global tersebut dipengaruhi fragmentasi ekonomi, perdagangan, dan investasi karena ketegangan politik yang berlanjut dan dampak kebijakan moneter agresif negara maju,” tutur Perry Warjiyo, Kamis, 22 Desember 2022

Perry menyebut, tekanan inflasi global masih tinggi, meski berpotensi melandai pada tahun depan. Didorong oleh disrupsi rantai pasok global dan ketatnya pasar tenaga kerja terutama di Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Ini kemudian mendorong bank-bank sentral untuk tetap mengerek suku bunga acuan. Seperti, bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) diperkirakan mengerek suku bunga acuan hingga awal 2023.

“Siklus pengetatan moneter akan panjang, meski besarannya lebih rendah dari perkiraan,” tutur Perry.

Hal ini juga mendorong adanya ketidakpastian di pasar keuangan global. Perkasanya dolar AS, turut mengerem aliran masuk modal asing ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Baca juga: Prediksi Bank Dunia: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2023 Hanya 4,8 Persen

Lebih lanjut, perlambatan ekonomi global ini juga mengandung risiko resesi di beberapa negara. Perry menyebut, seperti, AS dan Eropa.

Laporan Reporter Bidara Pink | Sumber: Kontan